Babacan'ın yol arkadaşı kurulacağı söylenen partinin amaçlarını anlattı

YENİÇAĞ yazarı Orhan Uğuroğlu, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partiyle ilgili olarak "Adı dışında ilkelerini de netleştirdiğini de öğrendim" dedi. Uğuroğlu, Babacan'ın yakın çalışma ekibinde yer alan kaynağının anlattıklarını da okurlarına aktardı.
Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ'da "Ali Babacan Başkanlığa karşı" başlığıyla yayımlanan yazısında yeni parti kulislerini aktardı. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın ayrı hareket ettiği belirten Uğuroğlu, Babacan'ın Abdullah Gül'ün öğütleri doğrultusunda hareket ettiğini iddia etti. Babacan'ın kuracağı yeni partinin ilkelerini aktaran Uğuroğlu, şu ifadeleri kullandı:
" Ekonomi, hukuk, dış politika, eğitim, sağlık, tarım, terörle mücadele, işsizlik gibi birçok konuda çeşitli komisyonlar oluşturan Babacan yoğun bir hazırlık içerisinde. Babacan'ın yakın çalışma ekibinde yer alan kaynağım Ali Babacan'ın kuracağı partinin hedeflerini ilk kez özetleyerek şöyle açıkladı
- Kuvvetler ayrılığı ilkesinin sağlanması amacıyla 'bağımsız yargı' reformu öngörülüyor.
- TBMM'nin yasama ve denetleme yetkilerinin daha güçlü hale getirilmesine önem veriyorlar.
- Türkiye'nin onuru ile batı bloğunda olması gerektiğinde hem fikirler.
- AB sürecinin yeniden başlamasını sağlayacaklar.
- Partizan bir medyanın hatalarının farkındalar ki özgür medya amaçlıyorlar…
- Çok farklı kesimlerden ve toplumun her katmanından insanların partileşme sürecinin başından itibaren yer alması planlanıyor.
- Hedef gençlerin desteğini elde etmek, partide görevlendirmek amacındalar.
- Genç seçmenin sorunlarına parti programında ağırlık vermek istiyorlar.
- İslam'ı bir siyasal referans olarak almak istemiyorlar.
- Özal'ın İslam'a bakış açısını benimsiyorlar.
- Ak Parti'nin kuruluş ilkelerinin yenilenmesi ve daha geniş kitleye hitap edecek şekilde revize edilmesi arzulanıyor.
- Devlet değil birey temelli bir bakış açısı ile özgürlüklerin öne çıkması arzulanıyor.
- Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli sorunun yükselen popülizm olduğunu öngörüyorlar.
- Erken seçim öngörmüyorlar.
- S -400 konusunda hükümetin eksik bilgi ile hareket ettiği inancındalar."