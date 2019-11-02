Babacan, Davutoğlu ve İnce soruldu! Yeni parti anketinde çarpıcı sonuçlar
Anket şirketi Ada Araştırma Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı belirtilen iki partiyle ilgili çarpıcı bir araştırma yaptı. Katılımcılara, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Muharrem İnce'nin parti kurarsa oy verip vermeyecekleri soruldu. Ankette üç isim içinde en yüksek oy oranını Ali Babacan aldı.
Ada Araştırma şirketi, kamuoyu yoklamasını 26 ilde gerçekleştirdi. 18 yaşının üzerinde toplam bin 700 katılımcıyla gerçekleşen çalışmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.Ada, yurttaşlara "Yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya katılımcıların yüzde 58,8'i 'hayır', yüzde 34,8'i 'evet've yüzde 6,3'ü ise 'fikrim yok' diye yanıt verdi. Katılımcılara ayrıca "Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Muharrem İnce" isimleri de soruldu. Bu isimler arasında parti kursa şansı en yüksek kişinin Ali Babacan olduğu belirtildi.
'TÜRKİYE'NİN YENİ BİR PARTİYE İHTİYACI YOK' DİYENLERİN ORANI YÜZDE 58.8
"Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı var mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 58.8'i "Hayır", yüzde 38.8'i "Evet",yüzde 6.3'ü de "Fikrim yok" yanıtını verdi.
DAVUTOĞLU, BABACAN VE İNCE SORUSU
Ankette katılımcılara eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve CHP tarafından 2018'de cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Muharrem İnce'ye, yeni parti kurmaları durumunda oy verip vermeyecekleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 9,5'i Babacan'a, yüzde 8.6'sı Davutoğlu'na, yüzde 7.6'sı de İnce'ye oy vereceğini söyledi.
ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ
21-28 Ekim 2019 tarihleri arasında 26 il genelinde gerçekleştirilen bu kamuoyu araştırması, vatandaşların Ekim 2019 Türkiye gündemini belirleyen olaylarla ilgili algı ve düşüncelerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.
Araştırma, 18 yaş ve üzeri toplam 1700 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi.
Elde edilen veriler kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamına aktarılmış, SPSS istatistik paket programı yardımıyla çözümlemeler yapılmıştır.
Araştırma örnekleminin oransal dağılımı, Türkiye'nin demografik koşullarına göre tespit edilmiştir.
Araştırma örnekleminin, demografik bilgilere göre dağılımında TÜİK verileri, lokasyon dağılımında ise genel seçimlerdeki seçmen sayısı baz alınmıştır.
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:40
|Akşam
|18:06
|Yatsı
|19:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Galatasaray
|10
|16
|6. Sivasspor
|9
|15
|7. Başakşehir
|9
|15
|8. Konyaspor
|10
|13
|9. Beşiktaş
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Antalyaspor
|9
|11
|14. Çaykur Rizespor
|10
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|10
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|9
|11
|12. İstanbulspor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Adanaspor
|10
|8
|16. Giresunspor
|9
|8
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Bournemouth
|11
|16
|7. Crystal Palace
|10
|15
|8. M. United
|11
|13
|9. Sheffield United
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Valencia
|12
|17
|9. Athletic Bilbao
|11
|16
|10. Getafe
|11
|16
|11. Osasuna
|11
|15
|12. Levante
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|11
|5