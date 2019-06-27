Babacan'a en yakın isim kim? Herkes Davutoğlu sanıyordu

HABERTÜRK yazarı Fatih Altaylı, yeni bir parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ali Babacan'ın şu en yakınında bulunan kişinin İçişleri eski Bakanı Prof. Dr. Beşir Atalay olduğunu ileri sürerek "En yoğun çalışan kişi o" dedi. Fatih Altaylı, "Ayıbın ağa babası" başlığıyla yayımlanan yazısında "Dün Ali Babacan'ın kuracağı partinin bir küskünler hareketi gibi görünmesini istemediğini yazdım. Pek çok okur sordu, 'Ali Babacan'ın yanında hiçbir AK Partili yok yani?' diye. Var elbette" ifadesini kullandı.

"EN YOĞUN ÇALIŞAN KİŞİ O"

Altaylı şöyle devam etti: "Ancak bunlar dışlandığı için küskünler sınıfına geçmiş isimler değil. Bunlar ilkesel nedenlerde AK Parti yönetimi ile bağlarını zayıflatmış veya koparmış isimler. Mesela Ali Babacan'ın şu an en yakınında bulunan kişi eski Bakan Prof. Dr. Beşir Atalay. En yoğun çalışan kişi o."

"BİR ESKİ BAKAN DAHA VAR"

"Babacan'ın yanında olduğunu duyduğum ancak kendisine ulaşarak teyit ettiremediğim için adını şimdilik vermeyeceğim bir başka eski bakan daha var Babacan'ın yanında. 4 yıl önce, siyaseten en verimli olacağı dönemde milletvekili adayı bile olmayarak partiden uzaklaşan bir isim."

DARON ACEMOĞLU İDDİASI

"Bu arada sağda solda Daron Acemoğlu'nun da bu partiye katılmasının istendiğini okuyorum. Mektebi Sultanili kardeşim Daron Acemoğlu'nun şu aşamada herhangi bir partiye katılacağını hiç zannetmiyorum. Hatırlarsanız daha önce de yeni sistemde bakan olacağı Nagehan Alçı tarafından kesin bir dille yazılmıştı. Ben de 'Yok öyle bir şey' demiştim. Şimdi de yok öyle bir şey."

HERKES DAVUTOĞLU ZANNEDİYORDU

Yeni parti kuracakları iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın beraber hareket ettiği hatta ortak akılla iki siyasetçinin 23 Haziran bitene kadar sahada görülmeme kararı aldığı iddia edilmişti.

BABACAN AK PARTİ'DEN İSTİFA EDECEK İDDİASI

Ali Babacan'ın 10 gün içerisinde AK Parti'den istifa edeceği iddia edildi. İddiayı gündeme getiren Anadolu Ajansı eskiGenel Müdürü Kemal Öztürk, "Sanıyorum bir hafta ya da 10 gün içerisinde Sayın Ali Babacan AK Parti'den ayrıldığını duyuracak" ifadesini kullandı