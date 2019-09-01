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Azerbaycan'la vizeler kalktı: Bakan Çavuşoğlu’nun büyük emeği var

“Tek millet iki devlet” vurgusunun her fırsatta yapıldığı Azerbaycan'ı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik 30 güne kadar vize muafiyeti uygulaması bugün başladı

POLİTİKA 01.09.2019, 16:32 01.09.2019, 16:37 Enes Subaşı
Azerbaycan'la vizeler kalktı: Bakan Çavuşoğlu’nun büyük emeği var
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Alper Kutay

AZERBAYCAN ile Türkiye arasında varılan vize serbestisi anlaşması çerçevesinde Azerbaycan'ı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik 30 güne kadar vize muafiyeti uygulaması 1 Eylül itibariyle başladı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıklamıştı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Çavuşoğlu, "Cenap Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta ilettiği üzere Azerbaycan Türk vatandaşlarına 1 Eylül'den itibaren vizeyi kaldırıyor. 'Bir millet iki devlete' yakışan oldu!" ifadesini kullanmıştı. "Halklarımız arasında genel tarihi kültürel köklere, dostluk, kardeşlik ve dayanışmaya dayalı Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri bugün en yüksek düzeydedir ve tüm alanlarda başarıyla gelişmektedir” diye başlayan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın mektubunda “1 Eylül 2019 tarihinden itibaren vize talebi karşılıklı şekilde iptal ediliyor" denilmişti. Uzun yıllardır gündemde olan vize muafiyeti sayesinde özellikle turizm ve ticari ilişkilerin artış göstermesi bekleniyor.

#azerbaycan #türk
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