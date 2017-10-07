Aytaç Durak: Bahçeli’den özür bekliyorum

“BEŞ defa seçim kazanmamı engelleyemeyen FETÖ, son çareyi beni görevden aldırmakta buldu” diyen Aytaç Durak, “FETÖ gizli tanığı (itirafçısı) Ankara ve Adana Ağır Ceza Mahkemelerindeki ifadelerinde ‘Yapıya yardım etmeyen Aytaç Durak'ın Belediyeden alınması için 2009'da görevlendirildim..' dediği doğrultuda yandaş medya ile yalan haberlerle algı operasyonu başlatıldı. Ve, beni adeta Türkiyede hırsız ilan ettiler. Bu dolduruşa aldanan Genel Başkanım Sayın Bahçeli de “İstifa et. Aklan da gel. Savcılar, İçişleri göreve..” diyerek FETÖ'nün önünü açarken, İçişleri Bakanlığı da bu sözleri fırsat bilip “soruşturmaların selameti!” gerekçesiyle beni 2 aylığına geçici olarak görevden aldı. Ve, bu süreyi 4 yıl uzattılar” dedi.

“ŞEHRİN YÖNETİMİNE FETÖ EL KOYMUŞ”

Durak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Partisine beni kaydedip aday gösterirken ‘Siz seçim kazanmaya alışıksınız. Partimizi şereflendirdiniz' diyen Sayın Bahçeli MHP'ye Türkiye ve Adana'da ilk defa bir büyükşehir kazandırdı. Adanalı hemşerilerim bana ‘Bahçeli sahip çıksaydı Hükümet seni görevden alamazdı' dediklerinde “Bahçeli hiç konuşmasaydı beni zaten

kimse görevden alamazdı' diyordum. 4 yıl boyunca 86 müfettişin incelemeleri devam etti. Hazırlattıkları fezleke ve iddianameler Mahkemelerde hep boş çıktı. Bu arada beni hırsız ilan ettikleri gibi, 43 gün de hapse attılar. Bu sürede milyonluk bir şehrin yönetimine FETÖ el koymuş ve Belediye imkanları himmet olarak seferber edilmiştir” diye konuştu.

SİYASETTE YER ALMAYACAĞIM

Aytaç Durak, bundan sonra siyasetin hiçbir kademesinde bulunmayacağını belirterek “Ancak, halkın oylarının hiçe sayıldığı,

hakkımdaki tüm iddiaların boşa çıktığı bu dönemde ‘Aklan da gel' diyen Sayın Bahçeli'den Adanalılar adına halen bir özür bekliyorum” ifadelerini kullandı.