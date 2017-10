Aylin Nazlıaka'dan Gökçek'e zehir zemberek sözler! Onursuz...

ANKARA Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etiğinde suçlarından arınmayacağını, "kent suçlusu" olduğunu savundu.

Nazlıaka, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GÖKÇEK HER DÖNEMİN ADAMI OLDU

Gökçek döneminde uğradığı saldırı nedeniyle başkentin tarihi kimliğini kaybettiğini savunan Nazlıaka, 1994'te Ankara'nın tepesine çöken bu zihniyetin, Ankara'yı başkent olmaktan çıkarıp "boşkent" yaptığını söyledi. Nazlıaka, "Her dönemin adamı olma sıfatı taşıyan bu zat, partisini değiştirse de tavrını değiştirmemiş, aynı kindar duygularla başkentimizi hırpalamıştır." dedi.

HAKKINDA SAYISIZ SUÇ DUYURUSU VAR

Nazlıaka, 23 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Gökçek'in adının yolsuzluk, usulsüzlük, olumsuz vakalarla gündeme geldiğini ifade etti. Gökçek'in işbaşına geldiği 1994'ten, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'ye kadar hakkında169 soruşturma açıldığını belirten Nazlıaka, 2002'den bu yana Gökçek ile ilgili sayısız suç duyurusunda bulunulduğunun altını çizdi.

BÜTÜN USULSÜZLÜKLERİN ÜZERİNİ ÖRTTÜ

Buna rağmen hiçbiriyle ilgili inceleme, soruşturma dosyası açılmadığını öne süren Aylin Nazlıaka, "AKP döneminde iktidar ile Gökçek el ele vererek tüm usulsüzlüklerin, yolsuzlukların üzerini örtmüştür." görüşünü savundu. Cumhuriyetin miraslarının nasıl teker teker katledildiğini, yok edildiğini dile getiren Nazlıaka, AOÇ jandarma karakolu, Etibank binası, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü binası, AOÇ işçi memur lokantası, Kumrular ikamet sitesi, EGO hangarları, Marmara Köşkü, Baraj Gazinosu, Danıştay binası, İller Bankası binası, Maltepe Havagazı fabrikasının yıkılan yerler arasında olduğunu anlattı.

ONURSUZ BİR ŞEKİLDE ANILACAK

Ankaragücü'nün de Gökçek'ten nasibini aldığını ifade eden Nazlıaka, siyasi rantlarla kurulan Osmanlıspor adına Ankaragücü'nün harcandığını belirtti. Nazlıaka, "Cumhurbaşkanı ile müze konusunu görüştüğünü söyledi. Müze diye diye kendisi müzelik olacak. Ankaragücü'nün müzesinde hak ettiği şekilde, onursuz bir şeklide anılacak. Ankaragüçlüler onu hiçbir zaman unutmayacaklar. " diye konuştu.

İSTİFA EDİNCE SUÇLARINDAN ARINMAYACAK

Böyle bir istifa kararı alındı diye kimsenin kendilerinden saraya selam göndermesini beklememesi gerektiğini vurgulayan Nazlıaka, Gökçek'in temsil ettiği zihniyetin belli olduğuna dikkati çekerek, "Gökçek istifa edince suçlarından arınmayacaktır. Kentimizi telefasi olmayan zararlara uğrattı. Kent suçlusudur." değerlendirmesinde bulundu.