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Aydoğan aday adaylığı ile ilgili ilk kez konuştu

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Alanya İyi Parti'den Levent Dim, Alper Arıkan, Hilmi Er, Türker Babalık, Cahit Kocabeyoğlu, Mustafa Mat ve Meryem Aydoğan aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu

Aydoğan aday adaylığı ile ilgili ilk kez konuştu

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Alanya İyi Parti'den Levent Dim, Alper Arıkan, Hilmi Er, Türker Babalık, Cahit Kocabeyoğlu, Mustafa Mat ve Meryem Aydoğan aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu

09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:17
Aydoğan aday adaylığı ile ilgili ilk kez konuştu
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Haber: Alper KUTAY

MERYEM Aydoğan bugün İyi Parti'nin yeni hizmet binasında düzenlediği basın toplantısı ile neden aday adayı olduğunu açıkladı. Programa aday adaylarından Alper Arıkan, Hilmi Er, Cahit Kocabeyoğlu ve Mustafa Mat da katıldı. İlk konuşmayı İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın yaptı. Apaydın, diğer aday adayları gibi Aydoğan'a da başarılar diledi. Apaydın'dan sonra konuşan Aydoğan ise neden bu yola çıktığını açıkladı. Aydoğan, "24 Haziran sonra insan onuruna yakışan bir Türkiye için yola çıktım" dedi. Aydoğan şunları söyledi: "24 Haziran, Türkiye Cumhuriyeti için kırılma noktasıdır ve cumhuriyet tarihinin en kritik seçimidir. Üyesi olmaktan onur duyduğum İyi Parti'den bu nedenle 27. Dönem milletvekili aday adayı oldum. Talip olduğum görevin ve sorumluluğun farkında olarak, 'söz konusu vatan' deyip, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunan bir birey olarak, almış olduğum eğitim, yaşadığım çevre, faaliyette bulunduğum sektörlerden edindiğim deneyim ve özgür, adil, eşitlikçi, her bireyin insan onuruna uygun yaşadığı bir Türkiye düşü beni bu yolculuğa çıkardı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alarak katkı sunmak isteği ile aday adayı oldum. Bu niyetle çıktığımız yolda tüm vatandaşlarımızın desteklerini bekliyorum."

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