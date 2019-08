Avukat Kula'dan cemaate kurban yasağı yorumu: Akıl tutulması

ALINAN bu kararı sonradan çevresinden duyduğunu belirten Kula, “Bayramdan önce bu kararı duymadım. Kararı bayramda duydum. Hatta sokaktaki vatandaşlar, arkadaşlar, dostlarımdan duydum. Bu karar Kaymakamlık tarafından gelen görevlilerin tebligat ettiği söyleniyor. Bana söylenen de İçişleri Bakanlığı'ndan bir genelge gönderildiği. Fakat benim görmediğim bir genelge. Yerel yöneticiler gelip İçişleri Bakanlığı’nın emri gereği yurtlarda kesim yerlerinde ‘kurban kesmek izinsiz’ gibi tebligat yapıldığı söylendi” diye konuştu.

‘KURAL VARSA SÜRE DE OLMALI’

Ortada kuralın olması halinde bu kuralın uygulanması için süre tanınması gerektiğini söyleyen Kula, “Benim de mensubu olmaktan şeref duyduğum yıllarca tozunu yutarak hizmet ettiğim AK Parti’nin karşı olduğu şeylerden biri yolsuzluk ve yasakçılık. Ben Türkiye'nin dünyanın saydığı bir hukuk devleti olmasını istiyorum. İnsan haklarına dayalı bir hukuk devleti olmasını istiyorum. Türkiye ilk sıralarda bir ülke olacaksa birinci şartı hukuk devleti olmasıdır. Kuralları bütün toplumda uygulayabilmek önemlidir.Böyle bir kural olduğunu bilmiyorum eğer böyle bir kural varsa hepimiz buna uymak zorundayız. Şimdi siz bayramın hemen önünde böyle bir genelge gönderip kaymakamlığa bunu uygulayın derseniz, kuralı da uygulamaya süre tanımak zorundasınız. Bir gün önceden söyleyip bir gün sonra aynı şeyi beklemek buna tuzak denir” dedi.

AK PARTİ İNTİKAM MI ALIYOR?

Uygulamanın ardından AK Parti İntikam mı alıyor? Sorularu üzerine konuşan Avukat Kula, “Bu camianın uzun süredir AK Parti'ye oy vermemesi ve AK Parti'nin bazı yönleriyle kavga etmesi AK Parti'nin bir intikamı şeklinde gösteriliyor. Böyle bir şey olmasa da bu görüntüden kaçamazsınız. Eğer böyle devam ederseniz yasakçı olarak adlandırılırsınız. Siyaseti de doğru yapmak gerekir. Biz hiç kimseye zorla kurban derisi bağışlayın demedik, herkes isteğiyle bağışladı. Bunu da talebelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yaptık’ ifadelerini kullandı.

‘BU KARARI ALMAK AKIL TUTULMASIDIR’

Kararın alınmasının akıl tutulmasına işaret olduğunu belirten Kula, “Emin olun camianın yurtlarındaki kesim yerleri belediyelerin bile kesim yerlerinden daha hijyenik. Yurtların çevrelerinde oturan vatandaşlar da bu düşüncede. Böyle bir karar alınması akıl tutulması olduğunu gösterir. Bu durum AK Parti'nin ayağına silah sıkmaktır. Bugün genelge uyarlayıp yarın uygulamaya koyacaksın demek siyaseten yanlıştır”dedi

‘CEMAATİ YÖNETENLER KENDİNİ SORGULASIN’

Cemaat yöneticilerinin de kendini sorgulaması gerektiğini ve onda göre hareket etmesi gerektiğini söyleyen Kula, “Bir de camiayı yönetenlerin tarafından bir eksiklik var. Öyle bir tehlike olabileceğini öngörmek zorunda ve tedbirini almak zorundasın. Ruhsat gerekiyorsa ruhsat almak zorundasın. Bu yüzden cemaatin yönetenleri kendileri sorgulamalıdır. Kendilerine yapılanları sorgulamakla adil olunmaz. Bugün inşallah bu yanlışı görürler ve ona göre hareket ederler” şeklinde konuştu.

‘SAYIN CUMHURBAŞKANI CEMAATİ EN İYİ BİLENLERDDEN’

Kula, yaşanan bu olayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir alakası olmadığını söyledi. Avukat Kula, “Sayın cumhurbaşkanı bu camianın hizmetlerini tamamen hayri başka bir amacı olmayan, milli ve yerli olan bir cemiyet olduğunu bildiği için hep bu cemiyeti korumuştur. Tayyip Bey’in de bir çok eleştirdiğim yönleri var. Fakat bu durumda sayın Tayyip Erdoğan'a söyleyebilecekleri tek söz yoktur. Bu camia Türkiye'de ilk ciddi dini başlatan cemiyettir. Fakat yine birileri buna el attı. Fetö'cülerin yapmak istediği şey kendilerine yol arkadaşı bulmak. Önemli olan bu tuzağa düşmemek. Ben kurbanımı Ankara'da kestim ve kimse yasak var demedi. Alanya'da 2 yurtta kesim yapıldı ve ruhsatları vardı. Bu cemaatin bugüne kadar devletle sorunu olmadı ve olmamalı da. Bu cemiyetin en büyük özelliklerinden biri devletle kavga etmemek, toplumla kavga etmemektir. Hiçbir gün bize devlet kadrolaşması gibi bir şey telkin edilmedi” diye konuştu.

‘CEMAAT OY DEPOSU MU?’

Cemaatin farklı kesimler tarafından oy deposu olarak görüldüğünü düşünen Kula , “Ben bu cemaatin ilk üniversite öğrencisi mezunlarından biri olarak herkesin kendi çabalarıyla bir yerlere geldiğini biliyorum. Bu cemiyetin devlet kadrolaşması gibi bir niyeti yok. Devlet tarafından denetlenmesi kaydıyla dernekler açılabilmeli. Fakat insanları tuzağa düşürecek muameleler yapılmamalı. Hukuk önceliği olan bir devlet olursa kapalı devre diye bir şey kalmaz. Bu durumun yaşanması belki de iyi şeylere neden olabilir. Bazı kesimler cemaati oy deposu zannediyorlar herhalde. Bu operasyonu yapmak isteyen bir takım insanlar olduğunu biliyorum. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Her bireyin kavga etmek yerine kucaklaşması gerekir. Kavga gibi gözüken şeylerden iyi sonuçlar çıkabilir. Cemaatin bir parti lehine ya da aleyhine karar almasına karşıyım” dedi.