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Avukat Karagöz 'Parti Eğitmeni' sertifikası aldı

CHP'li Karagöz, sosyal demokrat iktidarın temelinin parti içi eğitim olduğunu belirterek, 'Parti Eğitmeni' sertifikasını büyük bir gururla birlikte aldıklarını söyledi

Avukat Karagöz 'Parti Eğitmeni' sertifikası aldı

CHP'li Karagöz, sosyal demokrat iktidarın temelinin parti içi eğitim olduğunu belirterek, 'Parti Eğitmeni' sertifikasını büyük bir gururla birlikte aldıklarını söyledi

10 Kasım 2017 Cuma 22:57
Avukat Karagöz 'Parti Eğitmeni' sertifikası aldı
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nın kongresi 9 Aralık'ta yapılacak. Mevcut İlçe Başkanı Ali Takavüt ile Başkan Adayı Avukat Mehmet Can Karagöz sahaya hızlı indi. Genel kurul öncesi delege ziyaretlerine çıkan her iki isim, 9 Aralık sonrası yapacakları çalışmaları anlatıyor. Takavüt civar mahallelerdeki delegelerle buluşup 2019'da yapılacak seçimlerin önemli olduğunu anlatırken, Karagöz ise ziyaretleri sırasında alışılmışın dışına çıktı ve "kahve içmeye geldik" diyerek başladığı sohbeti öncesi delegelere yanında götürdüğü ve üzerinde isminin ve sloganının yer aldığı Türk kahvesi paketlerini hediye ediyor. Karagöz ayrıca sosyal demokrat iktidarın temelinin parti içi eğitim olduğunu belirterek, 'Parti Eğitmeni' sertifikasını büyük bir gururla aldıklarını belirtti.

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KaragözCHPAvukat Karagöz
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