Avrupa Konseyi'nden küstah Türkiye adımı

TÜRKİYE ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki arasındaki gerilimde Atina'nın yanında yer alan Avrupa Konseyi, küstah bir adım atmaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği liderlerinin hazırladığı taslağı görüşecek konseyin bugünkü toplantısından, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki hamlelerini kınayacak bir karar çıkacağı bildiriliyor. Küstah kararda söz konusu hamleler 'yasa dışı' olarak tanımlanacak.

Rum yönetiminin son dönemde Akdeniz'de tek taraflı petrol ve doğalgaz araması, Türkiye'nin sert tepkisini çekiyor. Rumlar adına Akdeniz'de sondaja hazırlanan İtalyan şirketi Eni'ye ait gemi, Türk savaş gemileri tarafından engellenmişti.