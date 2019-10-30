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‘Atatürk’ü gönlümüzden hiç kimse silemeyecek’

Cumhuriyet Bayramı’nda Atatürk’ü anmayan kesimlere tepki gösteren Apaydın, “Onlar anmasın, milletimiz gereken cevabı her 29 Ekim’de bir kez daha veriyor” dedi

POLİTİKA 30.10.2019, 17:20
‘Atatürk’ü gönlümüzden hiç kimse silemeyecek’
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ALPER KUTAY

İYİ Parti İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı bugün yapıldı. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı değerlendirdi ve ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini anmayan kesimlere sert tepki gösterdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da büyük bir coşkuyla kutlandığını söyleyen Apaydın, “Bu yıl milletimiz milli birlikle birbirine kenetlenerek 29 Ekim'i karşıladı. İyi Parti'nin gençleri, Alanya dahil olmak üzere ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerle Anıtkabir'de buluştu. Yapılan bu büyük organizasyonla Ata'mıza, Cumhuriyet'in kurucusuna minnetlerini sundular” diye konuştu.
‘MİLLETİMİZ BU YIL YİNE KENETLENDİ’
Apaydın, “Bilinmelidir ki Cumhuriyet sevdası, Atatürk sevgisi asla ama asla durdurulamaz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hiçbir kuvvet bunu değiştiremez. Ulu Önder Gazi Mustafa Mustafa Kemal Atatürk'ü ne kadar anmazlarsa, onu sileceklerini düşünen zihniyet tarihi asla ama asla değiştiremeyecek. 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı görevi boyunca Cumhuriyet bayramlarında kronik hastalığı olanlar bu memleketi en tepeden yönettiler. Atamızı bu millete unutturmaya yeltendiler. Başaramadıklarını, beceremediklerini milletimiz, özellikle de bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında göstermiştir. Bu coşkuyu, bu sevinci yasayan ve yaşatan milletimiz var oldukça Cumhuriyet yaşayacaktır. Ne mutlu Türk’üm diyene” dedi.

#‘Atatürk’ #cumhuriyet bayramı #Apaydın
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