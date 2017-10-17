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Atatürk'ün akrabası siyasete atılıyor! İşte gönlündeki parti

Atatürk'ün amcasının torunu Selin Söğütlügil, Meral Akşener'in kuracağı partiden milletvekili adayı olabileceğini söyledi

Atatürk'ün akrabası siyasete atılıyor! İşte gönlündeki parti

Atatürk'ün amcasının torunu Selin Söğütlügil, Meral Akşener'in kuracağı partiden milletvekili adayı olabileceğini söyledi

17 Ekim 2017 Salı 10:36
Atatürk'ün akrabası siyasete atılıyor! İşte gönlündeki parti
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MUSTAFA Kemal  Atatürk'ün amcasının torunu Selin Söğütlüğil,  The Times gazetesine 2019 yılında  Türkiye'de gerçekleşecek seçimlerde milletvekili adayı olabileceğini açıkladı.

CHP'DEN ADAY OLMAK İSTEMİYOR

47 yaşındaki Söğütlügil, aday olmak istediği partinin ise  Atatürk'ün kurduğu  Cumhuriyet Halk Partisi olmadığını söyledi. Gazeteye konuşan Selin Söğütlüğil,  CHP'nin  Atatürk'ün prensiplerine sadık kaldığını ama hedeflerine ulaşamadığını belirtti.
AKŞENER'İN PARTİSİNE KATILMA İŞARETİ VERDİ

Kitapları yayınlanan bir şair olan Söğütligil, Kasım 2019'da yapılacak seçimlerde  Meral Akşener'in kuracağı partiye katılabileceğinin işaretini de verdi. 3 çocuk annesi Söğütlügil, "Meral Akşener'in bildirisi akıllıca ve umarım karşılığını alır" şeklinde konuştu.
MECLİS'E GİRMEK İSTİYOR

"Atatürk'ün yaktığı ateşi parlamentoda sürdürmek isteyen mirasçı" başlıklı haberde  Türkiye'de kadınların parlamentoda temsil oranlarına da yer verildi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın - erkek karşılaştırması yaptığı açıklamaları da haberde yer buldu.

"DEMOKRATİK BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORUZ"

61 yaşındaki  Meral Akşener'in kurma hazırlığında olduğu parti hakkında da bilgi verildi. Söğütlügil, " Türkiye zengin geçmişi ve olgun tarihi ile dünyada önemli bir ülke… Gelecek vadeden genç nüfusu ise en büyük kazancı. Bireyler olarak özgür ve demokratik bir ülkede yaşamak istiyoruz" dedi.

İngiltere'nin başkenti  Londra'da yaşayan Selin Söğütlüğil,  Mustafa Kemal Atatürk'ün amcasının soyundan geliyor.

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