Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
29 Aralık 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Aralık Günlük Burç Yorumu
29 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
29 Aralık 2017 Antalya -...
Skolyoz hastalığında erken teşhis önemli!
Skolyoz hastalığında erken teşhis önemli!
Şok iddia! D vitamini bir işe yaramıyor...
Şok iddia! D vitamini bir...

'Atatürk'süz müfredat geri çekilsin'

Vatan Partisi, Atatürksüz müfredatın geri çekilmesi amacıyla Alanya’da imza masası açtı

'Atatürk'süz müfredat geri çekilsin'

Vatan Partisi, Atatürksüz müfredatın geri çekilmesi amacıyla Alanya’da imza masası açtı

28 Aralık 2017 Perşembe 22:19
'Atatürk'süz müfredat geri çekilsin'
banner404

PARTİLİLER Alanya Merkez Postanesi önünde imza masasını açarak vatandaşlara bildiri dağıttı. Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu “Ülkemizin üzerine saldırılar çok yönlü olarak devam ediyor. Atatürk'te birleşen Türk milleti içte ve dışta taşeron güçleriyle göğüs göğüse savaşırken, iktidarın içindeki Atlantikçi işbirlikçiler Milli Eğitim müfredatından Atatürk’ü çıkarmaya ve Atatürk'süz müfredatı hakim kılmaya çalışıyorlar” dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Vatan PartisiAtatürksüz Müfredatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği
Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği
Ülkücü İşçiler Derneği süresiz olarak kapatıldı
Ülkücü İşçiler Derneği süresiz olarak kapatıldı
İçmen ekibiyle ilk toplantısını yaptı
İçmen ekibiyle ilk toplantısını yaptı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim