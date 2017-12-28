'Atatürk'süz müfredat geri çekilsin'

PARTİLİLER Alanya Merkez Postanesi önünde imza masasını açarak vatandaşlara bildiri dağıttı. Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu “Ülkemizin üzerine saldırılar çok yönlü olarak devam ediyor. Atatürk'te birleşen Türk milleti içte ve dışta taşeron güçleriyle göğüs göğüse savaşırken, iktidarın içindeki Atlantikçi işbirlikçiler Milli Eğitim müfredatından Atatürk’ü çıkarmaya ve Atatürk'süz müfredatı hakim kılmaya çalışıyorlar” dedi.

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