‘At gözlüklerini çıkarın’

Alper Kutay

DAHA önce AB Bakanlığı görevi yapan ve 17-25 Aralık sürecinde “Bakara Suresi” hakkında telefon konuşmaları kamuoyuna yansıdığı iddiasıyla o dönem görevden el çektirilen Egemen Bağış’ın Türkiye’nin Prag Büyükelçisi olarak atanması için uygunluk araştırması istenmesine CHP’den tepki, Ak Parti’den destek geldi. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, sosyal medya hesabından, “Dışişleri Bakanlığı Ak Parti’nin arka bahçesi oldu. Kariyer diplomatları arka plana ittiler. Erdoğan'ın ödüllendirmek istediklerini istisnai atamalarla büyükelçi yaptılar. En son örneği ise Egemen Bağış. Dış politikamız işte bu nedenlerle bataklığa saplandı. Bedelini ödüyoruz” notunu paylaştı. CHP’li Budak’ın bu paylaşımına yanıt veren Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "Dış politikamızdaki başarıyı görmezden gelmek ancak at gözlükleri ile bakmakla oluyor. Lütfen ülke meselelerine objektif yorumlar yapalım” dedi.