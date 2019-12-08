Asya'nın kalbi İstanbul'da atacak: Bakan Çavuşoğlu eş başkan

ASYA’NIN Kalbi, “Barış, Ortaklık ve Refah” temasıyla bugün İstanbul’da düzenlenecek olan “İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı’nda” atacak. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman’ın eş başkanlığında düzenlenecek Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı’nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından yapılacak. Türkiye’nin girişimleri neticesinde 2011 yılında “Afganistan için İstanbul Konferansı” ile başlayan Asya’nın Kalbi - İstanbul Süreci, Afganistan’a yönelik bölgesel işbirliğinin geliştirilmesini amaçlıyor. Türkiye, 2017 yılında Bakü’de düzenlenen 7. Bakanlar Konferansı’nda üstlendiği eş başkanlığı bu toplantıda Tacikistan’a devredecek. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak için İtalya'nın başkenti Roma'daydı. Temaslarını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü, ardından European Bank for Reconstruction and Development Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn’u ayaküstü kabul etti.

