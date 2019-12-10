Asya İstanbul'da buluştu

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eş başkanlığında gerçekleşen Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'nda, kardeş Afganistan’ın barış, istikrar ve refahı için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

