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Askı heyecanı sürüyor

24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için hazırlanan seçmen listeleri, 2 Mayıs itibariyle mahalle muhtarlıklarında askıya çıktı

Askı heyecanı sürüyor

24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için hazırlanan seçmen listeleri, 2 Mayıs itibariyle mahalle muhtarlıklarında askıya çıktı

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:28
Askı heyecanı sürüyor
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Asiye ELİAÇIK

LİSTELER, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de askıdan indirilecek. Seçmen listeleriyle, vatandaşlar oy kullanıp kullanamayacaklarını kontrol edebilecekler. Listede ismi olmayan vatandaşlar oy kullanabilmek adına ilgili İl ve İlçe Seçim Kurullarına başvurabilecekler. Aynı tarihler yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için de geçerli. Oy kullanabilecek gurbetçilerin listeleri Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi internet sitesi olan www.ysk.gov.tr adresinden yayımlanacak. Gurbetçiler, yurtdışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında 7 Haziran'dan itibaren oy kullanmaya başlayacak. Temsilciliklerde 19 Haziran, gümrük kapılarında ise seçim günü de dahil oy verebilecekler. Birinci oylama için 24 Haziran 2000, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 8 Temmuz 2000 tarihinde ve daha önce doğan kişiler Türkiye Cumhuriyeti kimlikleriyle İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvuracak ve oy kullanmalarına imkan sağlanacak.

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CumhurbaşkanlığıMilletvekilliği Genel SeçimleriAskı Heyecanı
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