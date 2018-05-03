Askı heyecanı sürüyor

Asiye ELİAÇIK
LİSTELER, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de askıdan indirilecek. Seçmen listeleriyle, vatandaşlar oy kullanıp kullanamayacaklarını kontrol edebilecekler. Listede ismi olmayan vatandaşlar oy kullanabilmek adına ilgili İl ve İlçe Seçim Kurullarına başvurabilecekler. Aynı tarihler yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için de geçerli. Oy kullanabilecek gurbetçilerin listeleri Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi internet sitesi olan www.ysk.gov.tr adresinden yayımlanacak. Gurbetçiler, yurtdışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında 7 Haziran'dan itibaren oy kullanmaya başlayacak. Temsilciliklerde 19 Haziran, gümrük kapılarında ise seçim günü de dahil oy verebilecekler. Birinci oylama için 24 Haziran 2000, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 8 Temmuz 2000 tarihinde ve daha önce doğan kişiler Türkiye Cumhuriyeti kimlikleriyle İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvuracak ve oy kullanmalarına imkan sağlanacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.