Askerden döndü soluğu CHP’de aldı

Alper Kutay

ASKERLİK görevini bitiren CHP’nin emektar isimlerinden Can Baysal, askerden gelir gelmez soluğu parti binasında aldı. İlk olarak ailesini gören Baysal, daha sonra parti binasına giderek CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’la buluştu. Baysal, “Vatani görevimizi tamamladık. Memlekete döner dönmez ilk olarak evimize, partimize geldik. İlçe Başkanımız Coşkun Karadağ ve partililerle hasret giderdik” dedi.