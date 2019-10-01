Askerden döndü soluğu CHP’de aldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü olan Alaaddin Keykubat Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Can Baysal, Çanakkale’de kısa dönem vatani görevini yerine getirmek için askere gitmişti
POLİTİKA 01.10.2019, 21:02
Alper Kutay
ASKERLİK görevini bitiren CHP’nin emektar isimlerinden Can Baysal, askerden gelir gelmez soluğu parti binasında aldı. İlk olarak ailesini gören Baysal, daha sonra parti binasına giderek CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’la buluştu. Baysal, “Vatani görevimizi tamamladık. Memlekete döner dönmez ilk olarak evimize, partimize geldik. İlçe Başkanımız Coşkun Karadağ ve partililerle hasret giderdik” dedi.
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