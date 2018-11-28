ASAT'tan Kargıcak'a 7 milyon TL'lık yatırım

ALANYA ASAT birimi, 2018 yılı içinde yapılan yatırımlarla Kargıcak Mahallesi’ne yaklaşık 13 kilometrelik yeni şebeke hattı döşedi. Ayrıca içme suyunu dağıtacak biri 1, biri de 2.5 tonluk olmak üzere iki su deposu inşa eden ASAT, mahalleye Dimçayı kaynağından içme suyu verdi. Diğer yandan mahallenin güney kesimine de 600 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı döşenerek bölgenin temel sorunları olan içme suyu ve kanalizasyon sorunları çözülme kavuşturuldu.

8 KİLOMETRE ASFALT YAPILDI

Kargıcak Mahallesi'nde içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar da program dahilinde asfaltlanmaya başlandı. Hatların geçtiği yollar, emisyon asfaltla kaplanarak vatandaşın hizmetine açıldı. İçme suyu, kanalizasyon hattı ve asfalt için Kargıcak'a yaklaşık 7 milyon liralık yatırım yapıldığı açıklandı.

