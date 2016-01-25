Aşağı Oba'ya yeni düzen

ALANYA Belediyesi, şehir trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde başlattığı kavşak düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Cikcilli Mahallesi ve Oba'daki Metro Market kavşağında düzenleme yapan Alanya Belediyesi, Aşağı Oba Kavşağı'nı da imar planındaki durumuna göre yeniden düzenliyor. Dolgu ve tesviye çalışmalarının tamamlandığı kavşakta çalışmalar kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehir genelinde yol ve kavşakların standartlarının yükseltilmesi adına yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, daha önce hem araç hem de yaya trafiği açısından uygun olmayan yol ve kavşakların yeniden düzenlenerek daha kullanışlı hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
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