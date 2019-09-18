Art arda istifalar sonrası AK Parti'den yeni hamle iddiası

AK Parti'nin, yeni parti kuracakları belirtilen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun istifalarının ardından partiden kopmalara yönelik yeni bir çalışma başlattığı iddia edildi. Bu iddiaya göre, AK Parti'de eski vekiller ve teşkilat başkanlarının istifa haberi gelirken; AK Parti yönetimi geçişleri engellemek için yeni arayışlara girdi. Eski vekil ve teşkilat başkanlarına, özellikle büyükşehirlerde belediye şirketlerinde üst düzey yöneticilik vaadinde bulunulduğu, kırgın ve küskün eski yöneticiler ziyaret edilerek, ekim ayında başlayacak kongrelerde yönetimde görev önerildiği belirtiliyor.

ÜYE SAYISI 10 MİLYONUN ALTINA DÜŞTÜ

İhraç istemiyle disipline sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 3 eski milletvekili ve 2 eski il başkanının basın toplantısıyla AK Parti'den istifa ettiklerini açıklamalarının ardından AK Parti'den ne kadar istifa olduğuna ilişkin henüz bir rakam ortaya çıkmazken, AK Parti yönetimi de üye sayısının düşmesini önlemek ve sayıyı artırmak için çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son il başkanları toplantısında partinin üye sayısının 290 bin düştüğünü açıklamış, bu sayının da yüzde 95'inin ölümlerden kaynaklandığını söylemişti. Erdoğan, partinin üye sayısının 10 milyonun üstünde olduğunu açıklamasına karşın Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'nın verilerine göre üye sayısının son 1 yılda 800 bin azalarak 9 milyon 874 bine düştüğü ortaya çıkmıştı.

ÜYE KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre; AK Parti yönetimi, her ne kadar yeni oluşumların partiye bir zarar vermeyeceği, geçişlerin sınırlı kalacağı, siyasette kalıcı olamayacakları, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'ı yüzde 50'nin altına düşürmeyi hedefledikleri, bunda da başarılı olamayacaklarını savunsa da üye kaybını önlemek ve yeni partilere geçişleri engellemek için bir dizi çalışma başlattı.

BELEDİYE ŞİRKETLERİ TEKLİF EDİLDİ

Davutoğlu'na yakın isimler, partide bir dönem etkin olan, ancak daha sonra dışlanan ağır topları Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, bakan yardımcılıkları, bankalar ve kamu şirketlerinin yönetim kurulu üyeliklerine atama yönteminin şimdi de özellikle büyükşehirler olmak üzere belediyelerin şirketlerinde uygulandığını belirtiyor.

ESKİ VEKİLLER VE TEŞKİLAT BAŞKANLARI ARANIYOR

Partiden istifa etmemeleri için eski milletvekilleri ve teşkilat başkanlarının aranarak makam-mevki önerildiğini kaydeden aynı isimler, kırılmış ve küsmüş eski yöneticilerin ziyaret edilerek partiden kopmamaları istendiği, belde, ilçe ve il kongrelerinde yapılacak yönetim değişikliklerinde kendilerine de görev verilebileceğinin söylendiğini dile getiriyor.

NE OLMUŞTU?

MYK'da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ancak daha sonra istifa eden Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun üç eski milletvekili ile istifa etmesinden sonra AK Parti'den çok sayıda eski vekil ve parti yöneticisi istifa etmişti.