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Arınç'ın KHK çıkışından sonra AK Partili isim savcıları göreve çağırdı

AK Parti'de 3 dönem Milletvekilliği yapmış olan Şamil Tayyar, partinin önde gelen isimlerinden biri olan Bülent Arınç'ın son dönemlerde FETÖ'yle ilgili yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Savcıları göreve çağırıyorum." dedi.

POLİTİKA 02.11.2019, 14:47
Arınç'ın KHK çıkışından sonra AK Partili isim savcıları göreve çağırdı
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ESKİ AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, partinin önde gelen isimlerinden biri olan Bülent Arınç'a sert çıktı. Son günlerde "KHK faciadır" ve "Ben şahidim, FETÖ'den yargılananları peşinen suçladılar" gibi açıklamalarıyla gündeme gelen Arınç'ın FETÖ'yü aklama çabasında olduğunu vurgulayan Tayyar, bunun parti içi bir mesele olmadığını belirterek yargıyı işaret etti.

"SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"

Tayyar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bülent Arınç'ı FETÖ'yü aklamakla suçlayarak "Arınç... FETÖ'yü aklama çabası, artık parti içi sorun değil yargının konusudur. Savcıları göreve çağırıyorum." paylaşımını yaptı. Tayyar'ın bu paylaşımı sonrasında Bülent Arınç'a idari bir işlem yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, KHK ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yapmıştı. "KHK bir faciadır" diyen Arınç, "Evime temizlik yapmaya gelen bir daire başkanı kadını gördükçe, eşi polislikten ihraç edilen bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

#AK Parti #Şamil tayyar #Bülent Arınç #fetö #savcı #KHK
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