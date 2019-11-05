Arınç'ın gündeme bomba gibi düşen sözlerine ilk yorum

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi olan Bülent Arınç'ın açıklamalarını sorması üzerine Erdoğan "Esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var. Bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz." dedi.

"ŞIK BİR AÇIKLAMA DEĞİL"

Erdoğan, Bülent Arınç'ın "KHK faciadır" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Kendisi de bir hukukçu olduğuna göre, KHK'ya 'facia' ifadesini kullanmasını ben esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Tabi şık bir açıklama değil. Kabullenmek de doğru değil. Bugün yapacağımız toplantıda bunu değerlendireceğiz." dedi.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, KHK ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yapmıştı. "KHK bir faciadır" diyen Arınç, "Evime temizlik yapmaya gelen bir daire başkanı kadını gördükçe, eşi polislikten ihraç edilen bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı.