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Arıkan aday adaylığı için resmen başvurdu

İyi Parti'nin eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkan da Antalya milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı

Arıkan aday adaylığı için resmen başvurdu

İyi Parti'nin eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkan da Antalya milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:36
Arıkan aday adaylığı için resmen başvurdu
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA ve Türk siyasetinin bir dönem efsane isimlerinden olan, merhum Alparslan Türkeş döneminde MHP Genel Merkezi eski Genel Sekreteri olan Hayri Arıkan'ın oğlu Alper Arıkan, İyi Parti Genel Merkezi'ne giderek Antalya milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı. "İyi bir Türkiye için yola çıkıyoruz" diyen Arıkan, "Aynı türkülerle oynayan, eğlenen, evlenen, aynı acıları paylaşan, aynı ekmeği bölüşen biz değil miyiz? İyi bir Türkiye için buradayız. Antalya iyi olacak, Türkiye iyi olacak. Adaylık başvurumuzun bölgemize, milletimize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim" mesajı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ PartiAlper ArıkanAntalya
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