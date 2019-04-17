Apaydın’dan Yücel’e bütçe tavsiyesi

Haber: Alper KUTAY

SEÇİM çalışmalarının ardından çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Apaydın, dün İyi Parti Antalya İl Teşkilatı’nda düzenlenen İlçe Başkanları İstişare Toplantısı’na katılarak 31 Mart Yerel Seçimleri’nin analizini yaptıklarını kaydetti. Bugün itibariyle üye kampanyası başlattıklarını dile getiren Apaydın, “İyi Parti’nin Alanya’daki üye sayısını arttırmak için çalışmalara başlıyoruz” dedi. Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek’ten Alanya ölçeğinde çok büyük beklentileri olduğunu dile getiren Apaydın, “Alanya Belediyesi’ni yeniden kazanan Adem Murat Yücel’e de daha iyi hizmet etmesini, bütçeyi daha iyi yönetmesini tavsiye ediyoruz. Biz hizmetleri eleştirdiğimiz zaman sanki hizmete karşıymışız gibi algılanıyor. Seçim öncesi Hacet Kavşağı’ndaki çalışmaları eleştirdik, gürültüde sesimiz duyulmadı. Biz Başkan Yücel’i plansız programsız çalıştığı için eleştirdik. Hizmetler öngörüsüz şekilde yapılıyor. Yapacağı projeleri ilk önce halka danışmalı. Hacet Meydan Projesi şu an kullanılamaz durumda. Halkın şikayetleri gitgide artıyor. Hizmet yaparken vatandaşın parası çarçur edilmesin” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 18:23