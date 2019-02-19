Apaydın’dan Yücel'e eleştiri

-Haber: Alper KUTAY

ÜLKENİN ve Alanya’nın yönetiminden hoşnut olmadıklarını söyleyen Apaydın, “31 Mart 2019'da Alanya Belediye Başkanı’nı değiştirmek için çıktığımız bu yolda meclis listemizi büyük oranda belirledik. Bu liste Alanya genelini kucaklayacak ve Alanya Belediyesi'ni idare edecektir. Hakça ve eşitçe hizmet verecek bir liste belirledik. Listemizi oluştururken, kişisel ilişkilere, çıkar ilişkilerine bakmadan, toplumda karşılığı olan isimleri tercih ettik. İnşallah çıktığımız bu yolda muvaffak olacağız. Sizlerin, partimizin ve halkımızın desteğiyle Alanya'yı İyi Parti Belediyeciliği ile tanıştıracağız. Kadromuzda çok güzel isimler var” dedi.