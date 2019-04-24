Apaydın’dan torpil eleştirisi 

APAYDIN, üye alımı çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyleyerek, isteyen herkesi üye olmak için İyi Parti’ye davet etti. Yılsonuna dek üye hedeflerinin 3 bin olduğunu ifade eden Apaydın “Alanya’da şartları göz önünde bulundurduğumu zaman tabii ki muhalefet olmanın zorluklarını yaşıyoruz. Biliyorsunuz Alanya’da işe girmek için öncelikle ‘X partisine üye olmanız gerekmektedir’ gibi bir önkoşul var maalesef. Muhalefet partisine üyeliğiniz, yakınlarınızın tayin olmasına bile engel olabiliyor” dedi.

İşte Başkan Yücel Apaydın’ın konuşmasından satırbaşları;

“Çok kıymetli Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım ve siz değerli basın mensupları, haftalık olağan toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta sonu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi’nin belediye başkanı adaylarıyla yaptığı değerlendirme toplantısına başkan adayımız Abdullah Sönmez’le birlikte katılım sağladık. Genel Başkanımızın çok moralli ve motive olduğunu gördük. Şunu müşahede ettik, Alanya’da yaşanan seçim sürecine birebir hâkim, burayla ilgili her konuda son derece bilgili olduğunu gördük. Tabii ki kazanmaktan daha iyi bir şey yok fakat karşılaştığımız durumları ve şartları bilmesi bizim açımızdan memnuniyet vericiydi. Kendisi bize yeniden başarılar diledi, biz de kendisine hayır dualarımızı ilettik. Bugün de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’in Gazipaşa’da katıldığı Tarım Fuarı’na iştirak ettik. Muhittin Böcek de enerjik bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bundan sonra İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak, geçen hafta da bildirdiğimiz gibi partimize daha çok aidiyet duygusu kazandırmak ve geliştirmek, teşkilatlanmamızı daha da ilerletmek için üye kayıtlarına ağırlık vereceğiz ve saha çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu an Alanya’da üye sayımız 700’ü geçti. Üye kayıtlarına devam ediyoruz, isteyen herkesi de üye olmaya davet ediyoruz. Alanya’da şartları göz önünde bulundurduğumu zaman tabii ki muhalefet olmanın zorluklarını yaşıyoruz. En geç bir yıl içinde 3000 üye sayısını geçmemiz lazım. Biliyorsunuz Alanya’da işe girmek için öncelikle X partisine üye olmanız gerekmektedir gibi bir önkoşul var maalesef. Muhalefet partisine üyeliğiniz, yakınlarınızın tayin olmasına bile engel olabiliyor. Bu engelleri de göz önüne aldığımızda bu yılki üye hedefimiz 3000 diyebiliyoruz.”