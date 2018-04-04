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Günlük Burç Yorumu - 4 Nisan 2018 Çarşamba
4 Nisan Günlük Burç Yorumu

Apaydın’dan 'İyi Kurultay' açıklaması

1 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Kurultay’ın ardından İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ilk kez Dim TV’ye (dimtv.tv) konuştu

Apaydın’dan 'İyi Kurultay' açıklaması

1 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Kurultay’ın ardından İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ilk kez Dim TV’ye (dimtv.tv) konuştu

04 Nisan 2018 Çarşamba 15:26
Apaydın’dan 'İyi Kurultay' açıklaması
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İYİ Parti’nin 1. Olağanüstü Kurultay’ı, 1 Nisan Pazar günü Ankara Spor Salonu’nda on binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilmişti. Türkiye’nin merakla beklediği, fakat Halk TV haricinde hiçbir kanalın yayınlamadığı kurultayı, ona Alanya’dan 5 otobüs dolusu partiliyle giden İlçe Başkanı Yücel Apaydın Dim TV’ye (dimtv.tv) anlattı. 

“Kurultayımıza cesurlar, düzene karşı duranlar, ülkenin daha iyi yönetilmesini isteyenler, çok daha iyi olmasını isteyen iyi insanlar katıldı.” diyen Apaydın, kurultay atmosferini şöyle özetledi: “Orada gördüğümüz manzara kesinlikle bir  bölgenin ya da belli bir grubun temsil edildiği değil, Türkiye’nin her yerinden, en ücra köşelerinden Ağrı’dan, Muş’tan, Van’dan Kars’tan dahi otobüslerle insanların olduğu bir manzaraydı. Polis kayıtlarında 100 bini aşkın katılım olduğu söyleniyor. Hiç kimsenin şahsi bir menfaati asla yoktu. Kadınlarımız, kızlarımız, çocuklarımız… Kimse yorgunluğu, açlığı susuzluğu önemsemedi, saatlerce orada o karnavala şahitlik etti.”

‘ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ’
Basının kurultaya sırt çevirmesini eleştiren Apaydın, “Bir tek kanal hariç (Halk TV) hiç kimse kurultayımızı yayınlamadı . Bu, ülkede baskı sistemi hakim olduğunu, insanların korktuğunu ve maddi menfaatlerini, milli-manevi değerlerinin üzerinde tuttuğunu gösteriyor. Biz de bu zalimlere asla  boyun eğmeyeceğiz. Bedeli neyse ödeyeceğiz. Cesur insanların giderek çoğalmasını sağlayacağız. Her gün çoğalmak için elimizden ne gelirse yapacağız. Cesur insanlarla bu yollar aşılacak, zalimin zulmünden herkes kurtulacak inşallah. Türkiye, İyi Parti iktidarında çok daha iyi yönetilecek.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Dim TvKurultayİYİ PartiYücel Apaydın
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