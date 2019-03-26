Apaydın’dan Cumhur’a imalı gönderme

Haber: Alper KUTAY

YEREL seçimlere 5 gün kala saha çalışmalarımıza durmaksızın devam ettiklerini söyleyen Apaydın, “Bugüne kadar 69 köyün 62’sini, 16 beldenin 14’ünü, merkezde bulunan 19 mahallenin 15’ini ziyaret ettik ve halkla buluştuk” dedi. Bugün de merkez mahalleler ve köylerde gerçekleştirdikleri ziyaretlere devam ettiklerini söyleyen Apaydın, “Sahada öyle güzel etkilerle, öyle güzel bir destekle karşılanıyoruz ki, vatandaş kararını vermiş. Halkımız 5 yıl önce verdiği desteğe karşılık hiçbir şey yapamayanlara, halkını unutanlara 31 Mart’ta notu verecek ve ‘yeter söz bizde’ diyecek. ‘Hizmette sınıfta kaldınız, samimiyette sınıfta kaldınız’ diyerek kulaklarını çekip iyi bir ders verecek. Halkımız artık emin! Alanya’ya yapamadıkları hizmeti, sağlayamadıkları güveni, veremedikleri huzuru İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez verecek. Vatandaşlarımıza bir ricada bulunmak istiyorum. Hiçbir kışkırtmaya gelmeyin. Olmazsa olmaz biz bu seçimi alacağız. Sizler sadece 31 Mart günü sandığa oyunuzu kullanmaya mutlaka gidin. Bizler sizlerin umutlarını, sizlerin desteklerini boşa çıkarmamak için durmaksızın çalışıyoruz. İnanın ve güvenin. 31 Mart akşamı Alanya iyi olacak” dedi.