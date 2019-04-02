Apaydın’dan CHP’ye sitem! ‘Eleştirilerimizin arkasındayız’

Haber: Alper KUTAY

YEREL seçimlerin sonuçlarını değerlendiren İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “Bu süreçte sunduğumuz eleştirilerin arkasındayız. Kişisel sorunları değil, Alanya için gördüklerimizi ortaya koymaya çalıştık. Bundan sonra da iyi şeyleri takdir edeceğiz, kötü yapılanları da eleştireceğiz” dedi. Ülke genelinde İyi Parti’nin 24 Haziran’da aldığı oyların tamamını ittifak sandığına aktarabildiğini ifade eden Apaydın, Alanya’da ittifak ortağı CHP’de fire verilmiş olabileceğini belirtti. Alanya’da seçimlerin denk olmayan güçlerin mücadelesi olarak geçtiğini söyleyen Apaydın, Buna rağmen mazeret üretmiyoruz. Uyumlu bir çalışma süreci geçirdik. Devlet, Büyükşehir, Alanya Belediyesi, kurumlar ve birimlerin tamamına karşı bir seçim süreci yaşadık. Vatandaşın tercihi böyleymiş, vatandaşımızın verdiği bu karara saygılıyız. Büyükşehir’de Muhittin Böcek’in kazanmasını Alanya’ya hizmetin gelmesi için önemli buluyoruz. Özellikle Büyükşehir’den yapılacak hizmetlerin daha iyi alınması için elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Seçimden önce Muhittin Böcek’in seçilmesi için nasıl mücadele ettiysek şimdi de Alanya halkının hizmet alması için aynı şekilde çalışacağız. Halkın tercihine saygılıyız. Kendimizi halkımıza daha iyi anlatmak için çalışmalara devam edeceğiz” dedi.