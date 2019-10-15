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Apaydın'dan 'Böcek' yorumu

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı

POLİTİKA 15.10.2019, 17:15 15.10.2019, 17:21
Apaydın'dan 'Böcek' yorumu
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ÖNCEKİ gün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e gerçekleştirdikleri ziyaretin detaylarını aktaran Apaydın, “Başkan Böcek Alanya’yı çok önemsiyor. Kendilerine Alanya’nın sorunlarını aktardık. Alanya’nın sorunlarını ilgili olması bizi mutlu etti” dedi. Barış Pınarı Harekatı'nda vatanı için şahadet şerbeti içen şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dileyen Apaydın, “Canını dişine takıp, güvenliğimiz için fedakarlık eden Mehmetçiklerimize Allah kudret versin” dedi.
ALANYA’DAN ERDOĞAN’A SESLENDİ
Apaydın, şöyle devam etti: “Koçyiğitlerimiz, şanlı ordumuz daha önce devleti hendeklerden çıkarıp almıştı. Şimdi de devleti yanlış dış politikalardan alıp çıkarmaya çalışıyor. Allah zaferinizi, gücünüzü daim etsin. Alanya'dan yiğitlerimize selam olsun. Türkiye’nin iyi ve cesur insanları terörün karşısında durmaya devam edecektir. Bizler ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde birlik çağırısı yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan seyahatinde ‘Millet İttifakı dağılmalıdır' şeklinde konuşarak makamı gereği dikkatinden kaçan sözler sarf etmiştir. Buradan Sayın Erdoğan’a çağrımızdır. Böyle bir dönemde makamınız gereği sözlerinize son derece dikkat etmeniz gerekir. Mehmetçik harekattayken size düşen farklılıkları körüklemek değil, ortaklıkları güçlendirmektir.
‘HERKES TÜRKİYE’Yİ SIRTINDAN HANÇERLEDİ’
Harekat sürerken, ‘Millet İttifakı dağılmalıdır’ diye konuşmak makamınıza yakışmaz. ‘Kardeşim’ dediğiniz Esed'le, bir zamanlar ayrınızın olmadığı Müslüman kardeşlerle, bataklıkta kaybolmaya ramak kalan Arap Birliği'ne destek hevesinizle, yetmeyip Afrika'ya kadar uzanan elinizle Türk soydaşlarımızı unuttunuz. ‘Gün birlik günü’ dediğinizde en çok güvendikleriniz sizleri hançerledi. Birer birer sırtlarını döndüler ve yalnız kaldınız. Aslınızdan gelen kudreti unuttunuz. Araplara üzülürken Uygur Türklerinin çektiği zulmü unuttunuz. Gelin, geç olmadan yüzünüzü güneşe dönün, yüzünüzü Türk'e dönün. Biliniz ki dert ortağınız da, çözüm ortağınız da soydaşlarınızdır. Türkler birlik oldukça bir cihana bedeldir. Bizler yürümezsek hak yolda, erimezsek hak yolda, çürümezsek hak yolda, gök girsin, kızıl çıksın. Ne mutlu Türk’üm diyene.”

#İyi Parti İlçe Başkanı #yücel apaydın
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