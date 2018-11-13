Apaydın yeniden atandı

-Alper KUTAY

İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, yeniden ilçe başkanlığı görevine atandı. İyi Parti'de yapılacak yeniden revizyon çalışmaları nedeniyle Genel Başkan Meral Akşener’in talimatıyla tüm il ve ilçe başkanlarıyla beraber geçen ay görevinden istifa eden İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, bugün ekibiyle Antalya’ya giderek yeniden ilçe başkanlığı görevine atandığını gösteren mazbatayı teslim aldı. İyi Parti İl Başkanı Ahmet Aydın'ın elinden mazbatasını alan Apaydın’a ekibi, ailesi ve 24 Haziran sürecindeki milletvekili adayları da eşlik etti. Aday belirleme noktasında eli iyice rahatlayan Apaydın’ı ilk tebrik eden isimler arasında, Alanyalı olan İl Başkan Yardımcısı Alper Arıkan da vardı.