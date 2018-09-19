Apaydın ve Sönmez saatlerce ne konuştu?

SON dönemde adı Ak Parti ile anılan, ancak Cemaat’e olan yakınlığı nedeniyle İyi Parti’den Alanya Belediye Başkan Adaylığı iddiaları da gündemden düşmeyen Abdullah Sönmez’in İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’la gece yarısına dek ne konuştuğu ise merak konusu oldu.

ÖZTÜRK VE YAMAN DA VARDI

Öte yandan aynı masada, 24 Haziran seçimleri öncesi Ak Parti’den milletvekili aday adayı olmak için MHP’den istifa eden Abdullah Öztürk’ün yanı sıra yine milletvekili aday adayı olmak için meclisten istifa eden Gökhan Sipahioğlu’nun yerine gelen meclis üyesi Hüseyin Yaman’ın da olması dikkatlerden kaçmadı. Bu şok fotoğraflar ise mekanda bulunan MHP’li bir vatandaş tarafından çekilerek basına servis edildi. Salı gecesi gerçekleşen bu buluşma ile ilgili Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, şöyle konuştu:

‘PARA İÇİN KİMSENİN ADAMI OLMAM’

“İddia edildiği gibi herhangi bir pazarlık yapmadık. Abdullah Sönmez ve Abdullah Öztürk zaten o mekana sürekli gelip giden isimler. Biz de ortak arkadaşlarımız vasıtasıyla buluştuk, sohbet ettik. Ben geçen sene fotoğraf ve çerçeve dükkanımı 200 bin liraya devrettim, onu da peşin almadım. İyi Parti İlçe Teşkilatı’na 190 bin liraya yakın para harcadık, devrettiğim dükkandan gelen paralarla ve yönetimdeki arkadaşların destekleriyle çarkı döndürmeye çalışıyoruz. Ben başkaları gibi para pul için birilerinin adamı olmam. Bu yüzden hiç kimseyle akçeli pazarlıklar içine girmem. Girsem dükkanımı devretmez, başkaları gibi keyfime bakardım. Dün nasılsam, bundan sonra da aynı çizgide olacağım.”

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 09:23