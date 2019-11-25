Apaydın ve meclis üyeleri Meral Akşener’le buluştu

23-24 Kasım tarihlerinde Akşener'in önderliğinde, İyi Parti Antalya İl Başkanı Yavuz Temizer'in girişimleriyle yapılan çalıştaya İyi Parti'li belediye başkanları, il ve ilçe belediye meclis üyeleri ve ilçe başkanları katıldı. İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, belediye meclis üyeleri Can Kamburoğlu, Fikret Arık, Didem Dim Özaltın, Halit Öztürk ve Alper Kan'ın katılım sağladığı çalıştayda İyi Parti'nin yönetim vizyonu ile çeşitli eğitimler verildi. Üç gün süren çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Akşener, İyi Parti’nin Türkiye’ye iyi geldiğini ifade ederek, "Biz demokrasiye inanıyoruz, üçüncü bir yol ortaya koymak istiyoruz dedik. Önce şaşırdılar, sonra önlem alınmaya başlandı. O önlemler bize kötülükle yapıldı. Haftada bir benim tutuklanmam söz konusu oldu. Ev temizlemekten yoruldum, polisler gelirse ayıp olmasın diye. Ve bütün bunları aşa aşa geldik" diye konuştu.

‘ÜLKEDE ALGILARI PARÇALIYORUZ’

Anket şirketlerinin iki aydır parlamenter sistem konusunda anket yaptığını dile getiren Akşener, "Israrla devam ederek, geri adım atmadan, akıllı, bilimsel bir dille ısrar ettiğimiz için 2 aydır soruluyor. Sonuç ne biliyor musunuz, ilk sorulan ayda yüzde 52, ikinci ayda yüzde 63 çıktı. Türkiye’deki meşhur algıları paramparça ediyoruz. İyi Parti kurulduğu günden beri bütün üçkağıtlara ayna tuta tuta geliyor" diye konuştu. Akşener, İyi Parti'nin 82 milyonun üçüncü seçenek olarak gözünü çevirebileceği bir siyasi hareket oluşturduğunu ve şimdi büyüdüğünü söyledi.