Apaydın taraftarlarından BBP’li Yıldırım’a veryansın

ÖNCEKİ gün yaptığı açıklamada, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i sert sözlerle suçlayan İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel hâlâ seçimin hesaplarını yapıyor. Seçim sürecindeki şartları, davranışları göz önüne alarak uygulamalar yapıyor. Çalışanlara baskı yaparak istifaya zorluyor. Ya da daha kötü şartlarda çalışmalarını sağlayarak onların cayması yoluna gidiyor. Bu durum Alanya’ya yakışmıyor. Belediye Başkanı’nın, masum edayla geldiği belediye başkanlığı makamında zalimleşmemesini tavsiye ediyoruz. Şehrin diğer sorunlarıyla, bugüne kadar yapmadığı hizmetlerle ilgilenmesini bekliyoruz” demişti.

YÜCEL’İ BBP’Lİ YILDIRIM SAVUNDU

Apaydın’ın eleştirilerine Alanya Belediyesi kanadından yanıt gelmezken, yanıtı bu kez Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Fevzi Yıldırım vermişti. Apaydın’a “Başına Adem Başkan kadar taş düşsün” diyen Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu kadar Adem Murat Yücel düşmanlığının sebebi nedir? Daha dün işlettiğin otopark mı gitti elinden? Derdin nedir? Muhalefet olabilirsin ama o da yapıcı olmalı. Dün birlikte hareket ederken, bugün ne oldu? Menfaat çatışması mı acaba? Ne olursa olsun, insan birlikte yürüdüğü yol arkadaşına bu kadar katı olamaz. Öyle görünüyor ki menfaati bitenin dostluğu da bitiyormuş. Siyaset bir araçtır. İnsanları incitmemek gerekiyor. Dün yol arkadaşıydın, bugün başka bir partidesin ve her zaman eleştirebilirsin. Bence insan yol yürüdüğü arkadaşına bu kadar katı olmamalı. Siyaseti böyle kirletmemek gerekli. Herkes saygı çerçevesinde siyaset yapmalı. Alanya’nın menfaati neyi gerektiriyorsa o konuda bir ve beraber olunmalı.”

APAYDIN TARAFTARLARI ADETA ÇILDIRDI

Büyük Birlik Partisi (BBP) İlçe Başkanı Fevzi Yıldırım’a Yücel Apaydın’dan yanıt gelmezken, Apaydın ve İyi Parti taraftarları sosyal medyada Fevzi Yıldırım’a yüklendi. Yücel Apaydın’ın kardeşi Mustafa Apaydın, “Senin kafana yıldırım düşsün. Yalakalık yapma. Muhsin Başkan’ın kemikleri sızlıyor. Sen meşgul etiğin koltuk ve parti için ne yaptın, onu sorgula. Ayrıca belediyenin bir sürü taşınmazı var. Parayı veren düdüğü çalar. Ha bedava alırsa o verenin suçu. Yücel Apaydın öyle bedava düşünseydi karşısında durmaz, senin gibi yalakalık yapıp kolay olanı yapar, yalaka olurdu. Sen ilçe başkanıysan vatandaşın haklarını gözetir, hakkını ararsın” dedi. Seçim döneminde İyi Parti’nin medya ve propaganda sorumlusu olan Ecem Hacıeyüpoğlu, “Yücel Apaydın başkanımızın yaptığı eleştiri gayet düzeyli ve hakkaniyetli bir eleştiridir. Lütfen mübarek günlerde ettiğiniz bedduayı düzeyinizin algılayacağı şekilde kendinizi yormadan sorgulayın. Malum, beddua çift başlıdır” diye konuştu.

‘GÜÇLÜNÜN DEĞİL HAKLININ YANINDA OL’

Hüseyin Apaydın, “Sen önce kendine partine bir bak, ondan sonra başkalarını savun” derken, Musa Yılmaz, “Kendi partisi ne yaptığı belli olmayan bir ilçe başkanı çıkmış başka bir partinin başkanına hakaret ediyor. Neyse kötü konuşmayacağım” yorumu yaptı. Bülent Murabıt, “Kolay olan Yıldırım'ın yaptığı gibi güçlünün yanında olmak. Rahmetli Yazıcıoğlu ise her zaman güçlünün değil haklının yanında olurdu” derken, Yücel Apaydın’ın bir diğer kardeşi Engin Apaydın, “Önce sen kendi partinin haklarını ve politikalarını bir savun da sonra başkalarına da yardıma koşarsın. Bu nasıl bir yalakalık, yaranma, yandaşlık kokan bir açıklama” diyerek Fevzi Yıldırım’a yüklendi.

‘BAŞKAN YÜCEL’E YALAKALIK YAPIYOR’

Hatice Akçam, “Bu şahsın daha önce Alanya’da adını duyan var mı? Prim yapmaya çalışıyor, yalakalık yapıyor. Muhatap almayın, değmez” derken, Şerife Gökalp, “Kafana taş düşsün demek, saygı çerçevesinde bir eleştiri mi? Senin kafana düşsün o taş” dedi. Hasan Cemal Taşçı, “Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı değişsin” önerisi getirirken, Ertan Nazlı Apaydın, “Yalakalık yapıyor aklınca, padişahım sen çok yaşa hesabı” mesajı verdi. Mustafa Gülen ise, “Bu nasıl bir söylemdir? Demek ki birilerinin çıkar ilişkisi var ki, ilişki içinde olduğu insanların yanlışlarını söyleyince herkesten önce savunmaya geçiyor. Gerçi bu açıklama da savunma değil, sanki kendi menfaatlerine dokunulmuşçasına bir saldırı!” diyerek Fevzi Yıldırım’a yüklendi.