Apaydın sert konuştu: 'Pazarlık partisi değiliz'

2019 MART ayında yapılacak yerel seçimlerde adaydan çok Alanya'yı kapsayacak etkin ve yetkin insanları harmanlayacaklarını söyleyen Apaydın, "Sadece Alanya'nın merkezine hakim, doğusundan ve batısından bir haber olan bir adayla halkın karşısına çıkmak, haksızlıktır" diye konuştu. Apaydın açıklamasında şu konulara yer verdi:

'BİZ CESURLAR HAREKETİYİZ'

İlçe teşkilatımızın binasının her bir taşında, cama düşen buğusunda bile yönetim kurulu arkadaşlarımızın, üyelerimizin, kısacası partimizin emeği var. Biz cesurlar hareketiyiz. Cesurlar dürüst olurlar. Dürüstlüğün yapı taşı ise adil olmaktır. Bizler adaletin terazisini yüreğinde taşıyan, hile, hurda veya pazarlıkla işi olmayan insanlarız. Bizim açıklamamız ne ise; odur. Sağ gösterip, sol vurmak huyumuz değildir, sevmeyiz de. O yüzden, gizli görüşmeler adı altında halkın düşüncesini ve yolunu değiştireceğini sananlar, yanılırlar.

Yerel seçimlerde hep gördüğümüz gibi; bu seferde adaylarla gizli görüşmeler başlığı altında daha çok haberler göreceğiz. Maalesef bunlar da bu sürecin malzemesi, tuzu, biberi.

'BU KILIF BİZE UYMADI'

Bizler, Alanya halkının güvenini doğrular bir şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu yola çıkarken şeffaf siyasete hasret kaldığımız için, Türkiye'yi iyi yönetme adına her zaman şeffaf siyaseti savunduk. Bunu destekler şekilde davranmaya da devam edeceğiz. Bizler bir yerde oturup pazarlık edecek bir teşkilat değil, ayak tabanlarımız acıya acıya, her kapıyı çalarak, İyi Parti'yi ve amaçlarımızı anlatan bir teşkilatız. Bu çalışmalarımızı sizlerde gördünüz. Genel seçimlerde çalışmalarımızla takdir topladık. Biz vatana ve millete hizmet için İyi Parti'deyiz. Yakıştırma usulü, temeli yorumlamalara dayalı, mesnetsiz konuşmalar ne partimize ne de teşkilatımıza yakışır. O yüzden bu konuşmaları yapanlara söylüyorum ki, bu kılıf bize uymadı. Bize uyacak en güzel tanım, dürüstlük, şeffaflık ve çalışkanlıktır.

'Hesabın temiz ise muhasebeden korkma' der büyüklerimiz. Halkın demokratik haklarını kullanarak, geleceğini emanet edecek kadar güvendiği siyasi oluşumun Alanya'da yansımasıyız ve de temsilcisiyiz."