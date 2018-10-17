Apaydın: 'Seçmen ittifakı sandıkta yapacak'

APAYDIN, "Ankara'da yaptığımız istişareler ve görüşmeler ışığında Alanya'da 2019 yerel seçimlerinde nasıl başarılı olabileceğimizi, hangi yol haritasını izlersek muvaffak olabileceğimizi bir rapor halinde Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Koray Aydın'a ilettik. Aday belirleme ve seçim çalışmaları noktasında belirli bir noktaya ulaştık. Öyle umuyorum ki 2019'da İyi Parti Alanya'da belediye başkanlığını kazanarak partimize ve partililerimize çok büyük güç kazandıracaktır" dedi.

‘ŞAHİN SEVİLEN BİR İSİM’

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'in CHP ile İyi Parti’nin ittifak adayı olarak konuşulduğu haberleri ile ilgili de konuşan Apaydın, "Mehmet Şahin iş dünyasında ve Alanya'da sevilen, sayılan, bizlerin de takdir ettiği bir kişilik. Ancak şu ana kadar o konuda bir diyalogumuz olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bu isimle ilgili bize bir bilgi gelmedi. Fakat bizim aramızda zaten protokol şeklinde bir ittifak söz konusu değil. Bizim beklentimiz ve düşüncemiz, seçmen sandıkta kiminle başarılı olacaksa, iktidara ve yerel güce karşı nasıl birlik olup Alanya'da yönetimini alacaksa o şekilde doğal bir ittifak sağlayacaktır" diye konuştu.