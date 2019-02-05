Apaydın: 'Hiç kimseye rüştümüzü ispat etmeye gerek yok'

VATANDAŞLARIN hiçbir zorlama olmadan, hiç bir yerden taşıma yapılmadan geldiğini belirten Apaydın, “Miting havasında bir program gerçekleştirdik” dedi. Apaydın, “Biz ‘gönüllü, içten, samimi ve cesur insanlarla birlikteyiz’ demiştik. Bunu da Cumartesi günü gerçekleşen Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez'in halka tanıtım programımızda gördünüz. Hiç bir zorlama olmadan, hiç bir yerden taşıma yapılmadan bize gönülden bağlı insanlarla miting havasında, bayram tadında bir program gerçekleştirdik. Gösterdikleri teveccüh için Alanya halkımıza tekrar sizlerin huzurunda teşekkür etmek isterim. Bize duydukları güveni asla boşa çıkarmayacağız ve çalışacağız” diye konuştu.

‘SAYARSAK BEREKETİ KAÇABİLİR’

Apaydın, “Birileri ‘Burada kaç kişi vardı, bu kadar kişi’ dedi. ‘Şu kadar kişi geldi’ diye yorum yapanlara da bir şey söylemek istiyorum. Programımıza kaç kişi geldiğini bu kadar merak ediyorlarsa, cevabı biz verdiğimizde abarttığımızı düşünebilirler. O yüzden merak edenler, ellerinde yoklama kâğıdı gibi bir kâğıtla gelip hem ‘Tanıdık vatandaş var mı?’ diye hem de ‘Belediye çalışanları var mı?’ diye zorla çetele tutturulan kurum personeline sorup cevabı alabilirler. Bizler kimler bize destek, kimler yanımızda, bunu biliyoruz. Çünkü biz desteğimizi Alanya halkından alıyoruz. Bir kişiye ya da birilerine rüştümüzü ispatlamaya gerek yok. Bizim gücümüz, rüştümüz belli ve ispatlıdır. Biz kimseyi o, bu, şu diye ayırmıyoruz. Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez'de de ayırımcı düşünce olmadığı için bunu rahatlıkla söylüyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde Abdullah Sönmez samimiyeti, içtenliği ile kazanacak. Çünkü bizler samimiyetle, kimseyi zorlamadan, fikirlerine ve tercihlerine saygı duyarak ilerliyoruz. İnsanları zorlayarak, oradan oraya çekiştirerek, halkın tercihlerini kontrol etmek için ekip kurarak bu işler olmaz, işin bereketi kaçar” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, 23:27