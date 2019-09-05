Apaydın: 'Havaya para atmayın'

AÇILIŞ konuşmasını yapan İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, partililerin serzenişlerini aktararak, “Sayın vekilimiz bekleniyordu, geldi. Ziyareti için teşekkür ediyoruz” dedi. Feridun Bahşi ise çalışmalarına ilişkin bilgi aktardı, öte yandan soruları yanıtladı. Alanya Belediyesi tarafından verilen ‘Erkeklik Diploma’sına değinen Bahşi, “Bazı partiler üzerinde çok düşünmeden geleneksel olarak sürdürüyor. Doğru mudur, kesinlikle yanlıştır" dedi. Öte yandan son günlerde Alanya gündemine oturan havai fişeklere de dair "Havai fişeklerin Alanya'nın tanıtımına katkısı var mıdır? Katkısı olduğunu düşünmüyorum. Alanya'nın tanıtımına katkısı olacak her türlü yatırım desteklenmeli ancak havaya giden harcamaları da kısıtlamak gerektiğini düşünüyorum" dedi.