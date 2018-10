Apaydın gündemi değerlendirdi

İLK olarak açıklamasından Danıştay'ın andımızın tekrar okutulmasına ilişkin kararla ilgili açıklamalarıyla başlayan Apaydın, "Andımız, cumhuriyetimizin 10'uncu yılından beri okutulmaktaydı. 2013 yılında bir açılım sürecine kurban edilerek, okullarda okutulmaması kararı alındı. Milli değerler olmadan, manevi değerler olmaz. Milli değerlerimizden biri olan andımızı da ırkçılığa indirgeyerek yorumlayanları anlamakta güçlük çekiyoruz. Her milletin maneviyatı, kutsalı vardır. Bunları gerek ailemizden, gerekse okulumuzdan, benimseyerek öğrendik. Çocuklarımızı da milli şuura bağlı olarak yetiştirmek istememiz en doğal hakkımız" dedi. Apaydın açıklamasının devamında şu konulara değindi:

'MİLLETVEKİLİMİZİN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ'

"İYİ Parti Adana Milletvekilimiz İsmail Koncuk'un girişimleri sonucunda; andımızın tekrar okullarda okutulması gündeme geldi. Öncelikle bu onurlu ve gururlu duruşu sergilediği için İsmail Koncuk'a minnettarız. Sizlerin de bildiği üzere andımız, Cumhuriyetimizin 10.yılından beri okutulmaktaydı. Ne yazık ki, temelinde bir babanın; Reşit Galip'in, bir 23 Nisan sabahı kızlarına duyduğu kalbi hissin şiir hali olan andımız; 2013 yılında bir açılım sürecine kurban edilerek, okullarda okutulmaması kararı alındı. Şunu söylemek isterim ki; milli değerler olmadan, manevi değerler olmaz. Milli değerlerimizden biri olan andımızı da ırkçılığa indirgeyerek yorumlayanları anlamakta güçlük çekiyoruz. Her milletin maneviyatı, kutsalı vardır. Bunları gerek ailemizden, gerekse okulumuzdan, benimseyerek öğrendik. Çocuklarımızı da milli şuura bağlı olarak yetiştirmek istememiz en doğal hakkımız. Mevcut hükümet; Rabia işaretini, Tek Din, Tek Millet, Tek Devlet, Tek Vatan diye dönüştürüp; meydanlarda alkışlatırken iyide; Türk'üm demek mi kötü? Bundan mı gocunur olundu? Bu pervasızlıkla çocuklarımızın milli şuurunu, gençlerimizin milli istikbalini, daha nereye kadar harcayacaksınız? Türk'üm demeyi acizlik olarak görenlere de en iyi cevap; yine andımızdır. Hiç olmadı çocuklarımıza doğruluğu, çalışkanlığı ve ilkeli olmayı öğreten, yurdunu ve milletini özünden çok severek, ülkü sahibi çocukların yetişmesine vesile olan bir anttır. Biz Türk olmaktan da, doğru olmaktan da çekinmiyoruz ve andımızın okullarda resmi bir şekilde okutulacağı günü iple çekiyoruz.

'29 EKİM'DEN NEMALANIYORLAR'

Milli değerimizin en kutlu günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yaklaştı. Önceleri yurtta coşkuyla kutlanan milli bayramımız, mevcut hükümetle birlikte artık şantiye açılışı olarak kutlanmakta. Çok değil, yakın geçmişi hatırlayacak olursak, 29 Ekim, 23 Nisan gibi milli önem taşıyan tarihler mevcut hükümet döneminde devlet büyüklerimizin rahatsızlıklarına tekabül etmiş ve çeşitli nedenlerle iptal edilen resepsiyonlar ve kutlamalar iptal edilmişti. Şimdi ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü 3. Havalimanı'nın açılış töreni yapılacak. Asıl amaçları milli bayramlarımızdaki maneviyatı önce yok edip, sonra da şimdi yaptıkları gibi bu güzide günler üzerinden kendileri nemalanmak. Genel başkanımız Meral Akşener'in de dediği gibi '23 Nisan'da, oldu olacak, otogarı da yenileyin ve orada kutlayın. Size de o yakışır.' 29 Ekim'i, cumhuriyetimizin ilanı olan bu kutlu günü bu denli ciddiyetsizlik ile karşılamak milletimiz adına hüsrandır. Atalarımızın büyük emekler vererek, canlarını vatanımıza emanet ederek, Atamızın ve ecdadımızın eseri olan Cumhuriyet Bayramı'nı bu şekilde karşılamak hadsizliktir. Cumhuriyet resepsiyonunu da bu açılış sebebiyle İstanbul'a alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkentte resepsiyon yapmamayı görüldüğü üzere keyfiyen istememiştir. Ama İYİ Parti, 29 Ekim Günü, 40 milletvekili ile saat 14.00'te, 1. Meclis'te, cumhuriyetimizin ilan edildiği o güzide yerde olacaktır.

'ÇIKARLARI BİTİNCE DAĞILACAKLAR DEMİŞTİK'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (Ak Parti) yerel seçim ittifaklarının bozulduğu söyleniyor. Ak Parti Sözcüsü MHP'ye, 'Bizim kırmızı çizgimiz Erdoğan'dır' dedi. MHP'li Semih Yalçın da ona, 'Bizim kırmızı çizgimiz Devlet Bahçeli'dir' demiş. Biz de diyoruz ki, 'Kişiler gider, devlet ebed müddettir. Bizim kırmızı çizgimiz Türk Milleti ve Türk Devleti'dir.' Kişiler üzerinden yapılan, bir pazarlık ittifakı olduğunu baştan beri söylüyorduk. Kişilerin çıkarları bittikçe bu ittifakın dağılacağını da söylemiştik. Ne oldu da birbirinin her dediğine eyvallah diyen bu güruh, bir anda kendi çıkarlarına uymayan bir durumda milletin bekasından vazgeçtiler. Hani Cumhur İttifakı, Millet aklıydı? İstediği olmayınca, çıkarları uymayınca yarı yolda dönenler, geçmişte de milliyetçi bekayı uçuruma sürüklemişti. Yolu geçerken eyvallah, yolu geçtikten sonra hadi yallah siyaseti mi bu ülkeyi kurtaracak? Kendi ekseni etrafında dönen ve faydası sadece kendisine olanları destekleyenler, acaba ne zaman asıl hizmet etmesi gereken milletini düşünecektir."