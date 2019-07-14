Apaydın: ‘FETÖ’nün siyasi uzantıları ortaya çıksın’

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı

Apaydın: ‘FETÖ’nün siyasi uzantıları ortaya çıksın’
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Alper KUTAY

APAYDIN, mesajında şu ifadeleri kullandı: “15 Temmuz, ülkenin özellikle 2002 yılından sonra devlet içinde yapılanan hain yapının başkaldırmasıdır. Türk milleti ve İyi Parti olarak bu girişimi lanetliyoruz, kınıyoruz. FETÖ'nün siyasi ayağının da ortaya çıkarılacak şekilde çalışmalar yapılmasını umuyor ve bekliyoruz. Bu konuyla ilgili İyi Parti olarak TBMM'ye verdiğimiz önerge iktidar ve yandaşlarının oylarıyla reddedilmiştir. Bizim en önemli beklentimiz, siyasi ayağının araştırılması ve ortaya çıkarılmasıdır.”

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2019, 18:24
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