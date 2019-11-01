Apaydın Dim TV'de Politika Kulisi'nin konuğu

İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, bugün saat 20.00’de Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) ekrana gelecek Politika Kulisi’nin konuğu olacak. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın hazırlayıp sunduğu Politika Kulisi’nde hem ülke hem de yerelde yaşanan meseleleri ele alacak olan Yücel Apaydın, ayrıca izleyicilerden gelecek sorulara da yanıt verecek. Alanya Belediyesi’nin 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası ortaya koyduğu performansın yanı sıra İyi Parti’nin hedefleri de Politika Kulisi’nde masaya yatırılacak.