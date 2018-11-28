Apaydın'dan Sönmez yorumu

Haber: Alper KUTAY

AYLARDIR “Alanya’da Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den daha iyisini bulup halkın karşısına aday olarak çıkaracağız” diyen İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, İyi Parti’nin Alanya Belediye Başkan Adayı’nın eski Konaklı Belediye Başkanı ve Alanya Belediye Meclis Üyesi Abdullah Sönmez olduğunu önceki gün açıkladı. Apaydın, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 1 Aralık Cumartesi günü Alanya’ya gelerek parti binası önünde Sönmez’in adaylığını açıklayacağını söyledi. Bundan sonra izlenecek yol haritasını Yeni Alanya’ya değerlendiren Apaydın, sahada yaptıkları çalışmalar neticesinde adayın Abdullah Sönmez olması halinde seçimi kazanabileceklerini anladıklarını belirtti.

‘SÖNMEZ’İ ALANYA’YA SORDUK’

Apaydın, “Biz bu yola çıkarken öncelikle seçime gireceğimiz yapıyı oluşturup, bu yapıya yönelik bir aday belirleyeceğimizi söylemiştik. Sahada yaptığımız çalışmalar neticesinde adayımız Abdullah Sönmez olursa seçimi kazanabileceğimizi anladık. Alanya’ya hakim birisi olarak seçmen profiline de hakimiz. Geçmiş tecrübelerimize dayanarak en uygun adayı Sönmez olarak belirledik. Her beldede güçlü siyasi figürler var. Bu siyasi figürlerle çalışarak herhangi bir siyasi parti ön plana çıkmadan seçimlerde başarılı olacağımızı inanıyorum” dedi. 1 Aralık Cumartesi günü İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ağırlayacaklarını ifade eden Apaydın, “Cumartesi günü saat 11.00’de Sayın Akşener’i Gazipaşa Havalimanı’nda karşılayıp saat 13.30’da parti binası önünde olacağız. Sayın Akşener öncesinde Alanya’da defnedilen Bursalı şehidimiz Yusuf Önder’in ailesini ziyaret edecek. Partide vatandaşla ve parti yönetimiyle sohbet edip daha sonra İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez’in elini havaya kaldıracak” dedi.

‘HER AİLEDE BİLE SORUNLAR VARDIR’

Göreve geldikleri ilk günden beri vatandaşa hizmet odaklı bir çalışma performansı içerisinde olduklarını söyleyen Apaydın, “Ekibimizi oluştururken siyasi anlamda çok fazla yıpranmamış, teknik anlamda donanımlı bir ekip hazırladık. Ekibimizin kazanmaya odaklı çalışma anlayışı Ankara’da da takdirle karşılandı” diye konuştu. Alanya Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen Abdullah Sönmez’e yönelik başka partilerden veya İyi Parti tabanından olumsuz bir tepki olup olmadığı da sorulan Apaydın, “Bazı çevrelerden serzenişler olsa da bu doğaladır. 5 kişilik bir ailede bile görüş ayrılıkları olabilir. Önemli olan başarı elde etmektir” dedi. Abdullah Sönmez’in MHP’den istifa etmeden İyi Parti’ye transfer olduğu eleştirilerini de yanıtlayan Apaydın, “Sayın Sönmez MHP’den istifa edip partimize geldi. Bazı çevrelerin her eleştiriyi yapması doğru değil. Bir başka partiden istifa edilip bizim partimize geçen siyasileri biz halkımıza gösteriş yapar gibi sunmayız. Biz de geçmişte başka partilerde görevler aldık, şimdi farklı yerlerdeyiz. Bu işler hiç kimseyi rencide etmeden yapılmalı” diye konuştu.

