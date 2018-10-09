Apaydın'dan 'istifa' açıklaması 

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, haftalık yönetim toplantısı öncesi yaptığı basın açıklamasında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Apaydın, "Yerel seçimler için tüm çalışmalarımız devam ediyor. Gereken tüm fedakarlığı yapmaya hazırız. İttifak konusunda da görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) olduğunu söyleyen kişilerin geçtiğimiz hafta Meral Akşener'in evinin önüne giderek hakaret ve taciz ettiği yönündeki haberlere ilişkin konuşan Apaydın, "Kendi ayıbını örtmekten aciz olanlar geçtiğimiz hafta Genel Başkanımız Meral Akşener'in evine giderek ayıplarına yeni ayıplar eklediler. İstanbul’da aday çıkarmayacağını açıklayanlar, siyaset üretmeye ve halkı yönetmeye cesaretleri olmayanlar, görevlerini ülkeyi, özellikle ekonomide ve dış siyasette uçuruma sürükleyen iktidara yandaş olmaktan ibaret görenler, genel başkanımıza dil uzatmak ve hakaret etmekten geri durmamışlardır" ifadelerini kullandı.

'ONLARLA ZAMAN KAYBETMEYECEĞİZ'

"İyi Parti'nin iyilik kervanının onlarla zaman kaybetmeye niyeti yoktur" diyen Apaydın, "İyi Parti'nin tek hedefi ülkeyi uçurumdan çıkarmak, adil bir şekilde yönetmektir. Bu konuda ülke genelinde olduğu gibi Alanya’da da İyi Parti'yi iktidara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefe ulaşıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu uğurda her türlü fedakarlığı ve mücadeleyi vermekten asla geri durmayacağız. İyi Parti iktidarında Alanya iyi olacak Türkiye iyi olacak" diye konuştu.

‘ALANYA ADİL YÖNETİLMİYOR’

Açıklamalarında adil bir yönetim hedeflediklerini söyleyen Apaydın, “Alanya’nın adil yönetilmediğini mi düşünüyorsunuz?’ ise, “Alanya'nın bizim istediğimiz gibi yönetilmediği bir gerçek. Hedeflediğimiz gibi yönetilmiyor” cevabını verdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 15:23