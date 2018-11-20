Apaydın'dan ilginç gönderme

Haber: Alper KUTAY

İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı öncesi bir basın açıklaması yaptı. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Apaydın, "Yerel seçimler için siyasi partiler, aday olarak kazanacağına inandığı isimleri açıklamaya başladılar. Ak Parti’nin temayül yoklamaları sonuçları hakkındaki haberler ve MHP'nin adayını kesinleştirdiğine dair açıklamaları basından okuyoruz. Teşkilatımız zafer hazzını tatma uğruna Alanya'yı harcamayacaktır. Bahaneleri pranga gibi birbirine bağlamayacak, devletin imkanını kullanarak vermesi gereken hizmeti halka gösteriş yaparak sunmayacaktır” dedi.

‘EN İYİ ADAYLA YOLA ÇIKACAĞIZ’

Aday belirleme noktasında Alanya’nın geleceği için ince eleyip sık dokuyarak çalıştıklarına vurgu yapan Apaydın, “Dürüstlüğü ilke edinen, şeffaflığı ile akılda soru işareti bırakmayan, hizmeti veremediğinde bahaneler üretmek yerine hizmetin kendisini veren, halkın hak ettiğini gösteriş yaparak değil, 'Halka verilmesi gereken hizmet bu, tabi ki yapacağım!' ilkesiyle çalışan bir aday çıkaracağız. Ve emin olun ki Alanya bizim bu özverili çalışmalarımızın sonucunda İyi'leşecek” diye konuştu.

‘İÇİ BOŞ PROJELERE KARNIMIZ TOK’

İnsanların artık altı boş ya da lütuf etmişçesine sunulan hizmetlerden sıkıldığını savunan Apaydın, “Samimi olmak, halktan olmak, kibirlenmemek, belediye hizmetinin başkanlığını yapacak olan bir kişi için en önemli davranış olmalıdır. Alanya'ya hizmet etmek demek, doğusu ve batısıyla herkese hizmet etmek demektir. ‘Önümde engel var’ değil, ‘Engel olsa da ben bunu yapacağım’ ilkesinde davranmak Alanya'yı İyi'leştirecek en önemli unsurdur” dedi.