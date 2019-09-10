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Apaydın'dan eğitim eleştirisi! ‘Ak Parti’yi ileride öğrenciler yıkacak’

İYİ Parti İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı dün İlçe Başkanı Yücel Apaydın başkanlığında gerçekleştirildi.

POLİTİKA 10.09.2019, 17:51
Apaydın'dan eğitim eleştirisi! ‘Ak Parti’yi ileride öğrenciler yıkacak’
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APAYDIN,yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlı uğurlu olmasını diledi. Yeni eğitim öğretim yılına başlarken ülkenin yine sorunlar yumağı ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Apaydın, “Eğitimde fırsat eşitliği diye bir şey kalmadı” dedi. Apaydın, “Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi sözde var olmasına rağmen uygulamada hiç olmamıştır. Eğitim ve Öğretim Kanunu’nda ilköğrenim mecburi ve parasızdır. Buna rağmen velilerden para toplanarak okul ihtiyaçları karşılanmaktadır. Aileler öncelikle çocuklarına iyi bir okul ve iyi bir öğretmen sağlayabilmek için mücadele vererek öğretim yılına başlamaktadırlar. Okulların birçok eksiği veliler tarafından giderilmektedir” dedi. Bir diğer sorunun da atamaların yerinde ve zamanında yapılmaması olduğunu söyleyen Apaydın, “Okumuş, öğretmenliği hak etmiş öğretmenlerimiz ihtiyaç olmasına rağmen uyduruk bahanelerle atanamıyorlar. Sorgulanması ve irdelenmesi gereken bir başka konu, ücretli öğretmenlik konusudur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uyduruk sınavlarla yetersiz olduğu öne sürülen öğretmenlerimiz devlet ve özel okullarda ücretli öğretmen olarak görev yapmaktadırlar. Hatta zor şartlarda çalıştırılmaktadırlar” dedi.
‘AK PARTİ’Yİ GENÇLER YIKACAK’
17 yıllık Ak Parti iktidarında Türk eğitim sisteminin dibe vurduğunu savunan Apaydın, “17 yılda 8 bakan, 20’den fazla değişik sistem uygulanmıştır. Öğrencilerimizin yaratıcı, özgür düşünebilen, eleştirebilen, birlikte yaşama ve çözüm üretebilme kültürü olan, araştıran, sorgulayan ve teknolojiyi etkili kullanan, girişimcilik becerileri olan, milli değerlere sahip, insan haklarına, doğaya ve çevreye duyarlı iyi insanlar olarak yetiştirilmesi gerekirken, araştırmayan, sorgulamayan, ezberci düzene ayak uyduran bir toplum yaratmaya dönük eğitim sistemi uygulanmıştır. Hesapsız kitapsız üniversiteler açılmış, fakat mezun olduklarında çalışacak alanlar hazırlanmamıştır. İşsizler ordusunun en önemli bölümünü üniversiteli işsizler oluşturmaktadır. Ak Parti döneminde hiçbir öğrenci okula başladığı sistemle mezun olamamıştır. Bu sebeple Ak Parti iktidarını yıkacak olan da iktidarları döneminde bozuk eğitim sistemine maruz kalan öğrenciler olacaktır” dedi.

#İyi Parti İlçe Teşkilatı #yücel apaydın
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