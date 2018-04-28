Apaydın'dan Dim TV'ye önemli açıklamalar

SEÇİME hazır olduklarını ifade eden Apaydın, İYİ Parti'nin seçimlerden hiç kimsenin ummadığı bir başarıyla çıkacaklarını söyledi. Apaydın, "Dün (Perşembe) istifaların son günüydü. İstifa süreci bitti, artık adaylarımızın başvurularını bekliyoruz. Bir çok isim var. Konuşulanların dışında da başvurular olacaktır. Özellikle İYİ Parti'ye büyük bir teveccüh var. Bir çok isim Ankara'da kulis yapıyor. Hepsinden haberdarız. Biz kendi adımıza seçime hazırız. Zaten liderimiz Meral Akşener 15 Temmuz'u seçim tarihi olarak işaret ediyordu, sadece biraz daha erken oldu. Bizim için hiç bir sıkıntı yok. Bütün engellemelere ve karartmalara rağmen İYİ Parti seçimlere girip hiç umulmayan bir sonuçla seçimi başarıyla bitirecektir.

'ALTYAPIMIZ YETERLİ DEĞİL AMA HAZIRIZ'

Şu ana kadar 3 ismin aday adaylığı konusunda netlik olduğunu ifade eden Apaydın, ismi geçen çok sayıda kişi olduğunu da belirtti. Apaydın şu ifadeleri kullandı: "Şu ana kadar yönetimimizde basın sorumlusu olarak görev yapacak arkadaşımız Türker Babalık istifasını verdi. Alper Arıkan İl Yönetim Kurulu üyemizdi, o da istifa etti. Cahit Kocabeyoğlu'nun da talebi var. Başka isimler de var ama sadece bu 3 isim bize geldi. Konuşulan isimler arasında Levent Dim, Hilmi Er ve Meryem Aydoğan da yer alıyor. Duyumlarımız bunlar. Sürece biz hazırız ama çalışma anlamında çok verimli olamadık. Yönetimimizi yeni oluşturduk, parti binamız bitmek üzere. İsim anlamında bir altyapımız yok. O konuda genel merkezin etkisi daha büyük olacak. Adayları tanıma ve tanıtma noktasında zamanımız olmadı. İnsanların bizimle çalışıp, yol yürüyüp, halktaki karşılığını gözlemlesek daha öne çıkarırdık ama henüz öyle bir şey de söz konusu değil."