Apaydın'dan Alanya'ya davet! ‘Gelin, ülkeyi İyi Parti  güneşi ile aydınlatalım’

ALPER KUTAY

APAYDIN, "Gün geçmiyor ki bir zamla daha karşılaşmayalım. Damat Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomik programa göre yılsonunda büyük bir ekonomik büyüme yaşayacakmışız. Bir ülkenin ekonomik büyümesi ancak yapılan zamlarına bakılarak anlaşılabilir. Açlık, yoksulluk sınırı, enflasyonun vatandaşa etkisi ve dış borçlar gibi birçok konunun hiçbir önemi yok. Ne kadar zam yaparsanız o kadar ekonominiz büyür. Elektriğe yapılan yüzde 14.9 zamla vatandaş ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor. Asgari ücretlinin vergi kesintilerinden dolayı maaşını eksik alacağı bu aylarda hep yeni bir zam sağanağı geliyor. İktidar nasıl bir hayal dünyasında yaşıyor kestiremiyoruz ama gerçek şu ki, halkımız zorda ve darda” dedi.

‘İKTİDAR HALKIN ARASINA İNMİYOR’

İktidarın ‘Paraya ihtiyaç var’ diyerek fabrikaları özelleştirmeyi çok iyi bildiğini söyleyen Apaydın, “Kendilerine yakın firmalara para desteği sağlamanın profesörü oldular. Aracında seyir halindeyken yan araçta gördüğü manzaradan rahatsız olan, uygulama başlatanların biraz daha halkın içine inmelerini bekliyoruz. Pazarlarda, marketlerde, okullarda, kısacası tüm kamusal alanlarda vatandaşlarımızın yanına inmeye çağırıyoruz. Zaten halka uzaktasınız, İktidarın halkla arasında uçurum var. Vatandaş geleceğini düşünemiyor, bugününü kurtarmaya bakıyor. Çocuğuna okul pantolonu alamadığı için canına kıyan İsmail babayı, karanlıkta kendilerine ait olmayan bu ayıbı kapatacağını umarak pazarlarda sebze meyve tezgahından çürük sebze toplayan teyzeleri ne çabuk unuttunuz. Artık karanlıklar yönetenlerin ayıbını kapatmıyor. İyi Parti olarak bu karanlıkları güneş gibi aydınlatarak gün yüzüne çıkarmaya talibiz. Halkımızın her zaman sesi olduk ve olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Gelin, bu ayıba sizlerle güçlü bir şekilde dur diyelim. Ülkemizin daha aydınlık yarınlara ulaşması için İyi Parti ailesine katılın. Türkiye'nin geleceğinde sizler de olun, gelin geleceğimizi güzelleştirelim" diye konuştu.

‘KONGRELERİMİZ ŞUBAT’TA YAPILACAK’

Yeni yasama yılının hayırlı olmasını temenni eden Yücel Apaydın, "Antalya'da ilçe başkanları toplantısı yapıldı. İl başkanımız 19 ilçe başkanımızla 4,5 saat süren uzun bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, her ilçeden talep edildiği takdirde ilçe başkanının önerdiği isimlerden ana yönetime üye alacak. İlçelerle irtibatı o yöneticiler üzerinden kuracak. Kongrelerimiz 2020’nin Şubat ayı içerisinde yapılacak” dedi.