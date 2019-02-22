Apaydın'dan Alanya'daki CHP krizine yanıt

ALPER KUTAY

APAYDIN, yaşananların kendileri ve kendi listeleri ile hiç bir ilgisi olmadığını ifade eden Apaydın, “Yaşananların bizimle hiçbir ilgisi yok. CHP İlçe Başkanı tarafından bize verilen listeyi, CHP'ye ayrılan kontenjanın içine yerleştirdik. Muhalefetin iddiası ise 'Bizim istediğimiz adamlar listeye girmedi' olmuş” diye konuştu. CHP'de yaşanan krizin daha önce düşünülen bir çalışma olduğunu iddia eden Yücel Apaydın, "Bunu zaten 40 gün önce de düşünmüşlerdi. Liste falan bahane. Ancak bizim açımızdan sıkıntı yok. CHP’nin listesi Adem Murat Yücel’in listesinden daha iyi. Vatandaşların, belediyle binasına giderek Adem Murat Yücel ile görüşmesi, Yücel’in listesindeki isimlerle görüşmesinden daha kolay” dedi. CHP'de yaşanan krizin ardından Millet İttifakı ortağı olarak CHP İl Teşkilatı’na tavsiyelerde bulunduklarını da söyleyen Apaydın, "Biz partilerin iç işlerine karışmayız. Ancak mevcut başkan ile devam edilmesi yönünde tavsiyede bulunduk. Tabi ki son karar onların” dedi.