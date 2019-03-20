Apaydın'dan Akşener yorumu

ÖNCEKİ gün Antalya’da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşen Millet İttifakı mitingine katıldıklarını söyleyen Apaydın, “Belediye Başkan Adayımız Abdullah Sönmez’le birlikte Sayın Akşener'i karşılamamızın ardından küçük bir toplantı gerçekleştirdik ve kendisine 31 Mart akşamı Alanya'nın iyi olacağına dair sözümüzü verdik” dedi.

‘VATANDAŞ GERİLİMDEN SIKILDI’

Antalya mitinginin adeta mahşer yeri gibi olduğunu söyleyen Apaydın, “Ötekileştiren siyasetten bunalan, mutfağında yangın olan, kısacası bu kötü gidişata dur diyen herkes oradaydı. Bu mitingde gördük ki, halk artık kendini kandıranların kulağını çekip iyi bir ders verecek. Bizim belediye başkan adaylarımız üreten belediyeciliği bu ülkede en iyi şekilde uygulayanlar olacak. Alanya'da Abdullah Sönmez, Antalya'da Muhittin Böcek üreten, halkın yanında olan belediyecilik anlayışı ile halkı için çalışacaklar” diye konuştu. Alanya halkının yapılmayan hizmetlerle, tutulmayan sözlerle kandırıldığının farkında olduğunu savunan Apaydın, “Bir de bizi içi boş projeler yaptılar diye eleştiriyorlar” dedi.

'BİZLER SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ'

Apaydın, açıklamasına şöyle dedi: “Halkını düşünen, halkın ekonomisine katkı yapan projeler nasıl içi boş olabilir ki? Söyleyin halkı daha fazla yormaktan başka ne yaptınız? Esnafın belini büktünüz, çiftçiyi üreticiyi unuttunuz, gösteriş yaparak yapmış olmak için temeli zayıf olan bir kaç işten başka ne yaptınız? Halka sesleniyorum. Umutsuzluğa kapılmayın. Bizler güçlenerek, emin adımlarla sizlerin huzuru için geliyoruz. Ranta değil, sizlere odaklı bir hizmet istediğinizi de biliyoruz. Bizler sizi verdiği sözü tutan bir yönetimle tanıştıracağız. Yapamadıklarını yeni vaat olarak sunmak yerine, yaptıklarıyla halkını memnun eden bir başkanla, Abdullah Sönmez'le geliyoruz.”